Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.17 - 101.17

Камару Усман вернётся в октагон: бой с Хоакином Бакли возглавит турнир UFC

139  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14 июня 2025 года в Атланте (США) состоится бой между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и стремительно набирающим обороты Хоакином Бакли. Поединок возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдёт в "State Farm Arena".

Для Усмана этот бой станет возвращением после почти двухлетнего перерыва и трёх подряд поражений, включая два титульных боя с Леоном Эдвардсом и поражение от Хамзата Чимаева. В свою очередь, Бакли выходит на пик формы - он одержал шесть побед подряд, включая яркие нокауты над Стивеном Томпсоном и Колби Ковингтоном.

Оба бойца рассматривают этот поединок как ключевой на пути к титульному шансу. Победа для Усмана станет шансом реабилитироваться и вернуть статус претендента, тогда как для Бакли - это возможность доказать, что он готов сразиться за чемпионский пояс.

Турнир начнётся в ночь с 14 на 15 июня по британскому времени: прелимы - в 00:00, основной кард - около 03:00, а бой Усмана и Бакли - ориентировочно в 05:00.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447017
Теги:
смешанные бои, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  