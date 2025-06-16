Камару Усман вернётся в октагон: бой с Хоакином Бакли возглавит турнир UFC

14 июня 2025 года в Атланте (США) состоится бой между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и стремительно набирающим обороты Хоакином Бакли. Поединок возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдёт в "State Farm Arena".

Для Усмана этот бой станет возвращением после почти двухлетнего перерыва и трёх подряд поражений, включая два титульных боя с Леоном Эдвардсом и поражение от Хамзата Чимаева. В свою очередь, Бакли выходит на пик формы - он одержал шесть побед подряд, включая яркие нокауты над Стивеном Томпсоном и Колби Ковингтоном.

Оба бойца рассматривают этот поединок как ключевой на пути к титульному шансу. Победа для Усмана станет шансом реабилитироваться и вернуть статус претендента, тогда как для Бакли - это возможность доказать, что он готов сразиться за чемпионский пояс.

Турнир начнётся в ночь с 14 на 15 июня по британскому времени: прелимы - в 00:00, основной кард - около 03:00, а бой Усмана и Бакли - ориентировочно в 05:00.