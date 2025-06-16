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Лепшаков и Урайимов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по бильярду в России

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- Самуэль Деди Ирие
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15 июня в Сургуте (Россия) продолжается чемпионат мира по бильярду в дисциплине "свободная пирамида". В турнире принимают участие 96 спортсменов из 26 стран, среди которых 7 представителей Кыргызстана.

В 1/16 финала четыре кыргызстанца вышли на корт: Дастан Лепшаков и Сыймык Урайимов одержали победы и вышли в 1/8 финала. В то же время Арсен Калыбек уулу и Азиз Мадаминов проиграли и завершили борьбу за медали.

Ранее в 1/32 финала из турнира выбыл Каныбек Сагынбаев, уступив Виктору Локтеву из России.

Чемпионат мира по бильярду в Сургуте продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/447043
Теги:
бильярд, Россия, чемпионат мира, Кыргызстан
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