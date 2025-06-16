Лепшаков и Урайимов вышли в 1/8 финала чемпионата мира по бильярду в России

15 июня в Сургуте (Россия) продолжается чемпионат мира по бильярду в дисциплине "свободная пирамида". В турнире принимают участие 96 спортсменов из 26 стран, среди которых 7 представителей Кыргызстана.

В 1/16 финала четыре кыргызстанца вышли на корт: Дастан Лепшаков и Сыймык Урайимов одержали победы и вышли в 1/8 финала. В то же время Арсен Калыбек уулу и Азиз Мадаминов проиграли и завершили борьбу за медали.

Ранее в 1/32 финала из турнира выбыл Каныбек Сагынбаев, уступив Виктору Локтеву из России.

Чемпионат мира по бильярду в Сургуте продолжается.