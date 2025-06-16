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Кыргызская сборная по борьбе на поясах едет на чемпионат мира в Казань

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная команда Кыргызской Республики по борьбе на поясах отправится на III чемпионат мира, который пройдет в Казани (Татарстан) с 20 по 23 июня.

В состав сборной вошли сильнейшие спортсмены в разных весовых категориях:

Мужчины: Толубай Шукуров (60 кг), Арлен Эстебесов (66 кг), Назарбек Космосбек уулу (72 кг), Бактияр Кадырбек уулу (78 кг), Мыктыбек Өмүрзак уулу (84 кг), Азизхан Мусабек уулу (90 кг), Амангелди Нурказым уулу (96 кг) и Бактияр Мирлан уулу (+96 кг).

Женщины: Бегай Бейшенаалы кызы (60 кг), Аземи Камчыбекова (66 кг) и Айжан Анарбекова (+66 кг).

Команду возглавляет тренер Азизбек Айтмурза уулу.


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URL: https://www.vb.kg/447049
Теги:
борьба, Россия, чемпионат мира, Кыргызстан
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