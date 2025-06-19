"Русскоязычное население КР всего 4%, но при этом 80% говорят на русском"

Министр просвещения КР Догдуркул Кендирбаева приняла участие в сессии по продвижению образования на полях ПМЭФ-2025 и высказалась по поводу русского языка в Кыргызстане.

Она заявила, что несмотря на то, что русскоязычное население КР составляет всего 4 процента от общего количества граждан страны, 80 процентов кыргызстанцев в настоящий момент говорят на официальном языке.

"В Кыргызстане 260 школ исключительно с русским языком обучения. Еще 860 - смешанных школ. В настоящее время в вузах программа ведется на русском языке. Мы продолжим работать в этом направлении", - подчеркнула Кендирбаева.

В чем будет заключаться эта работа, министр не уточнила.