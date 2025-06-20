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Асан Жанышов стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе среди U-23

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- Самуэль Деди Ирие
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19 июня во Вьетнаме завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе, где спортсмен из Кыргызстана Асан Жанышов завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг.

В турнире, где участвовали семь борцов, Жанышов одержал победы во всех поединках. На групповом этапе он выиграл у соперников из Индии, Казахстана и Таиланда с одинаковым счетом 9:0, а в полуфинале победил борца из Туркменистана. В финале кыргызстанец вновь встретился с казахстанцем Максатом Сайлау и вновь выиграл со счетом 8:0.

Для Жанышова эта победа стала третьей подряд на чемпионатах Азии среди спортсменов до 23 лет, что подтверждает его статус ведущего борца региона.

Чемпионат продолжается, и кыргызстанские спортсмены надеются на дальнейшие успехи.


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URL: https://www.vb.kg/447210
Теги:
греко-римская борьба, золото, Кыргызстан
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