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Академия "Дордой" заняла 5-е место на международном турнире ASIAN KIDS CUP

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- Самуэль Деди Ирие
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Команда Академии "Дордой" 2015 года рождения успешно выступила на международном футбольном турнире ASIAN KIDS CUP, который прошёл на берегу озера Иссык-Куль.

В соревновании приняли участие 16 сильнейших команд, среди которых были "Джейран", "Мурас Юнайтед", "Феникс", "Абдыш-Ата", "Бунедкор", "Айбын", "Алга Кидс" и другие. Команда "Дордой" заняла пятое место, показав упорство, командный дух и настоящую любовь к футболу.

Каждый матч стал серьёзным испытанием для юных футболистов, которые достойно представили Академию и Кыргызстан на международной арене.

Тренер команды - Бакыт Джунушалиев. Академия выражает гордость за своих воспитанников и верит в их дальнейшие успехи.


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URL: https://www.vb.kg/447212
Теги:
дети, турнир, футбол, Кыргызстан
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