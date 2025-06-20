Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 100.17 - 101.17

"Один пояс, один путь" и открытые двери соседства: чего ждёт КР от саммита

271  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Астане прошел Второй саммит "Центральная Азия - Китай", на котором принял участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В центре внимания - экономическая интеграция, логистика, инвестиции, энергетика и стратегическое взаимодействие с КНР и соседними странами региона.

Своим видением промежуточных итогов саммита с корреспондентом издания VB.KG поделились депутат Жогорку Кенеша КР Марлен Маматалиев (лидер парламентской фракции "Ынтымак"), депутат Эльвира Сурабалдиева, а также президент Товарно-сырьевой биржи Евразийского Союза и эксперт НИСИ при аппарате президента КР Михаил Петров.

Ключевые вопросы саммита

Всем участникам интервью были заданы три основных вопроса:

1. Какие реальные перспективы открывают для Кыргызстана подписанные на саммите документы, включая Договор о вечном добрососедстве и План действий по инициативе "Один пояс, один путь"?

2. Насколько подписанные документы по железнодорожным перевозкам и коридору Китай–Кыргызстан–Узбекистан приблизили его реализацию, и определены ли конкретные сроки и инвесторы?

3. Какова роль России в условиях китайской инициативы "Центральная Азия - Китай" и подписанных документов, и какова позиция Бишкека между двумя стратегическими партнёрами?

Отдельно Михаилу Петрову был задан четвёртый вопрос о возможном вступлении Кыргызстана в БРИКС.

Ставка на добрососедство и геоэкономику

Договор о вечном добрососедстве, План действий по реализации инициативы "Один пояс - один путь", а также пакет подписанных меморандумов были восприняты кыргызскими парламентариями и экспертами как важнейшие документы, задающие долгосрочную повестку.

Эльвира Сурабалдиева отметила: "Мы, как кыргызстанцы, исторически много лет дружим с соседями. Это и есть наш приоритет. Интеграция с Центральной Азией, хорошие отношения с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном - это и есть фундамент, на котором можно строить экономическое партнёрство". Отдельно она подчеркнула важность локальных экономических инициатив в Баткене и на границах с Таджикистаном.

Марлен Маматалиев заявил: "Учитывая санкции, наложенные на Китай и Россию, Кыргызстан получает уникальную возможность стать транзитной площадкой и даже зоной переноса производств. Это способ погасить часть санкционного давления".

Он назвал три ключевых направления для инвестиций:

• Гидроэнергетика, включая мини-ГЭС;

• Разработка недр, особенно в горных районах (занимают до 90% территории);

• Туризм и транспортно-логистическая инфраструктура.

Цитата: "Из 900 миллионов долларов, ранее выделенных в рамках сотрудничества с Китаем, 300 миллионов ещё не освоены. Это наш резерв для запуска конкретных инфраструктурных проектов" - подчеркнул Маматалиев.

Он также отметил, что в новых условиях Кыргызстан должен добиваться переносов производств из Китая, использовать логистический потенциал и расширять международную кооперацию. По его словам, "мы должны не упустить шанс стать полноценным участником евразийской логистики".

Аграрный рывок и опыт Китая

Михаил Петров обозначил аграрный сектор как одну из опор будущего роста: "Нам нужен весь китайский опыт - это страна, которая сумела накормить полтора миллиарда человек. Мы должны учиться у них перерабатывать продукцию, а не просто продавать сырьё. Только тогда китайский рынок нас воспримет всерьёз".

Он предложил создавать аграрные кластеры, учитывающие сложные климатические условия Кыргызстана: "У нас высокогорные, среднегорные, малые поля - всё это требует точечной агротехники. Китай в этом силён".

Цитата: "Переработка - это упаковка, хранение, логистика. Без неё мы не будем интересны Китаю как поставщик" - добавил эксперт.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что зелёная экономика и продовольственная безопасность - второй столп устойчивого развития: "Мы должны развивать внутренние продовольственные хабы, внедрять агротехнологии и добиваться доступа к удобрениям. Это уже не просто экономика - это выживание в условиях глобальных турбуленций".

Железная дорога КЖУ: экономия и сроки

Марлен Маматалиев напомнил: "Дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан короче на 314 км по сравнению с казахстанским маршрутом и экономит около 15% логистических расходов. Это наш шанс стать транспортным хабом".

Он отметил, что официальных сроков пока нет, но логика подписанных документов подсказывает: проект будет реализовываться поэтапно в течение 3–5 лет. По его словам, реализация КЖУ позволит снизить зависимость от традиционных маршрутов, и особенно актуальна на фоне санкционной перенастройки логистики.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула необходимость соизмерять желания с возможностями: "Мы не можем позволить себе участвовать наравне с экономиками гораздо большего масштаба. Но участие необходимо - и стратегически, и геополитически".

Логистические хабы и авиационные амбиции

Михаил Петров подробно рассказал о логистических проектах:

• Строительство мультимодальных логистических хабов в Балыкчи и Джалал-Абаде;

• Инфраструктура, включающая сортировку, трансформацию потоков, мультимодальную доставку;

• Создание систем электронной координации и учёта грузов по международным стандартам.

Цитата: "Кыргызстан без логистики не станет частью глобального потока. Мы не можем опираться только на экспорт сырья. Нам нужны базы, сортировка, маршруты, гибкость".

Он также высказал идею создания международного авиационного хаба в Тамчы (Иссык-Куль): "Высокая высота снижает затраты на взлёт, а если убрать НДС на топливо, этот хаб станет точкой пересадки и дозаправки на маршрутах Азия - Европа". По его словам, высота аэропорта даёт природное преимущество, поскольку топливо расходуется экономнее, а значит, Кыргызстан может предложить конкурентную среду для грузовой авиации.

Бишкек между Пекином и Москвой

Михаил Петров подчеркнул: "На Евразийском пространстве два центра силы - Москва и Пекин. Ни один стратегический шаг не делается без учёта интересов другого. Китай давно согласовывает региональные инициативы с Россией".

Он также указал на глобальные угрозы: "Англосаксонская геополитика сейчас целенаправленно поджигает Восток. Израильско-иранский конфликт, Тайваньский пролив - это попытки дестабилизации. Центральная Азия - последняя стабильная точка. Мы обязаны сохранить её мирной и сильной".

Марлен Маматалиев добавил: "Россия - наш стратегический партнёр. Экономические связи, товарооборот, мигранты - всё это связывает нас с Москвой. Это не ослабление, а переориентация на новые реалии".

Эльвира Сурабалдиева напомнила: "74 года общей истории. Русский язык - официальный язык нашей страны. Мы не в стороне от России. Мы вместе пережили многое. И если мы открываемся Китаю, это не значит, что мы отворачиваемся от Москвы".

Заключение

Кыргызстан входит в новую фазу региональной стратегии. Саммит в Астане показал: Бишкек стремится быть не только транзитным мостом, но и интеллектуальным, аграрным, логистическим центром Центральной Азии.

В диалоге с Китаем и соседями Кыргызстан поднимает уровень требований к себе и наращивает потенциал. И делает это без отказа от стратегического партнёрства с Россией, понимая хрупкость международной архитектуры.

Отдельным вопросом остаётся возможное вступление Кыргызстана в БРИКС. По словам Михаила Петрова, эта тема давно обсуждается в экспертных кругах, но остаётся чувствительной и пока не имеет чёткой дорожной карты:

Цитата: "Кыргызстан может и должен рассматривать БРИКС как перспективную площадку. Но важно не просто вступить, а понять, какую нишу мы там займём. Пока нет ясных инструментов интеграции, но сам интерес к участию говорит о нашей геополитической зрелости".

Он также подчеркнул, что обсуждение этой темы, включая недавние визиты президента КР, в том числе поездку в Казань (упомянутую в вопросе журналиста), следует рассматривать в контексте укрепления внешнеполитических контактов и расширения международной повестки Кыргызстана.

Цитата: "БРИКС - это не только альтернатива Западу. Это ещё и сигнал, что мы выходим из режима ожидания и начинаем формировать собственную внешнеполитическую идентичность. Кыргызстану важно не оказаться в стороне, когда глобальные альянсы переформатируются".

Вызовов много. Но ещё больше возможностей - и сейчас время действовать.

Автор: София Березовская


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447249
Теги:
Казахстан, саммит, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  