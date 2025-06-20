"Один пояс, один путь" и открытые двери соседства: чего ждёт КР от саммита

В Астане прошел Второй саммит "Центральная Азия - Китай", на котором принял участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В центре внимания - экономическая интеграция, логистика, инвестиции, энергетика и стратегическое взаимодействие с КНР и соседними странами региона.

Своим видением промежуточных итогов саммита с корреспондентом издания VB.KG поделились депутат Жогорку Кенеша КР Марлен Маматалиев (лидер парламентской фракции "Ынтымак"), депутат Эльвира Сурабалдиева, а также президент Товарно-сырьевой биржи Евразийского Союза и эксперт НИСИ при аппарате президента КР Михаил Петров.

Ключевые вопросы саммита

Всем участникам интервью были заданы три основных вопроса:

1. Какие реальные перспективы открывают для Кыргызстана подписанные на саммите документы, включая Договор о вечном добрососедстве и План действий по инициативе "Один пояс, один путь"?

2. Насколько подписанные документы по железнодорожным перевозкам и коридору Китай–Кыргызстан–Узбекистан приблизили его реализацию, и определены ли конкретные сроки и инвесторы?

3. Какова роль России в условиях китайской инициативы "Центральная Азия - Китай" и подписанных документов, и какова позиция Бишкека между двумя стратегическими партнёрами?

Отдельно Михаилу Петрову был задан четвёртый вопрос о возможном вступлении Кыргызстана в БРИКС.

Ставка на добрососедство и геоэкономику

Договор о вечном добрососедстве, План действий по реализации инициативы "Один пояс - один путь", а также пакет подписанных меморандумов были восприняты кыргызскими парламентариями и экспертами как важнейшие документы, задающие долгосрочную повестку.

Эльвира Сурабалдиева отметила: "Мы, как кыргызстанцы, исторически много лет дружим с соседями. Это и есть наш приоритет. Интеграция с Центральной Азией, хорошие отношения с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном - это и есть фундамент, на котором можно строить экономическое партнёрство". Отдельно она подчеркнула важность локальных экономических инициатив в Баткене и на границах с Таджикистаном.

Марлен Маматалиев заявил: "Учитывая санкции, наложенные на Китай и Россию, Кыргызстан получает уникальную возможность стать транзитной площадкой и даже зоной переноса производств. Это способ погасить часть санкционного давления".

Он назвал три ключевых направления для инвестиций:

• Гидроэнергетика, включая мини-ГЭС;

• Разработка недр, особенно в горных районах (занимают до 90% территории);

• Туризм и транспортно-логистическая инфраструктура.

Цитата: "Из 900 миллионов долларов, ранее выделенных в рамках сотрудничества с Китаем, 300 миллионов ещё не освоены. Это наш резерв для запуска конкретных инфраструктурных проектов" - подчеркнул Маматалиев.

Он также отметил, что в новых условиях Кыргызстан должен добиваться переносов производств из Китая, использовать логистический потенциал и расширять международную кооперацию. По его словам, "мы должны не упустить шанс стать полноценным участником евразийской логистики".

Аграрный рывок и опыт Китая

Михаил Петров обозначил аграрный сектор как одну из опор будущего роста: "Нам нужен весь китайский опыт - это страна, которая сумела накормить полтора миллиарда человек. Мы должны учиться у них перерабатывать продукцию, а не просто продавать сырьё. Только тогда китайский рынок нас воспримет всерьёз".

Он предложил создавать аграрные кластеры, учитывающие сложные климатические условия Кыргызстана: "У нас высокогорные, среднегорные, малые поля - всё это требует точечной агротехники. Китай в этом силён".

Цитата: "Переработка - это упаковка, хранение, логистика. Без неё мы не будем интересны Китаю как поставщик" - добавил эксперт.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что зелёная экономика и продовольственная безопасность - второй столп устойчивого развития: "Мы должны развивать внутренние продовольственные хабы, внедрять агротехнологии и добиваться доступа к удобрениям. Это уже не просто экономика - это выживание в условиях глобальных турбуленций".

Железная дорога КЖУ: экономия и сроки

Марлен Маматалиев напомнил: "Дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан короче на 314 км по сравнению с казахстанским маршрутом и экономит около 15% логистических расходов. Это наш шанс стать транспортным хабом".

Он отметил, что официальных сроков пока нет, но логика подписанных документов подсказывает: проект будет реализовываться поэтапно в течение 3–5 лет. По его словам, реализация КЖУ позволит снизить зависимость от традиционных маршрутов, и особенно актуальна на фоне санкционной перенастройки логистики.

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула необходимость соизмерять желания с возможностями: "Мы не можем позволить себе участвовать наравне с экономиками гораздо большего масштаба. Но участие необходимо - и стратегически, и геополитически".

Логистические хабы и авиационные амбиции

Михаил Петров подробно рассказал о логистических проектах:

• Строительство мультимодальных логистических хабов в Балыкчи и Джалал-Абаде;

• Инфраструктура, включающая сортировку, трансформацию потоков, мультимодальную доставку;

• Создание систем электронной координации и учёта грузов по международным стандартам.

Цитата: "Кыргызстан без логистики не станет частью глобального потока. Мы не можем опираться только на экспорт сырья. Нам нужны базы, сортировка, маршруты, гибкость".

Он также высказал идею создания международного авиационного хаба в Тамчы (Иссык-Куль): "Высокая высота снижает затраты на взлёт, а если убрать НДС на топливо, этот хаб станет точкой пересадки и дозаправки на маршрутах Азия - Европа". По его словам, высота аэропорта даёт природное преимущество, поскольку топливо расходуется экономнее, а значит, Кыргызстан может предложить конкурентную среду для грузовой авиации.

Бишкек между Пекином и Москвой

Михаил Петров подчеркнул: "На Евразийском пространстве два центра силы - Москва и Пекин. Ни один стратегический шаг не делается без учёта интересов другого. Китай давно согласовывает региональные инициативы с Россией".

Он также указал на глобальные угрозы: "Англосаксонская геополитика сейчас целенаправленно поджигает Восток. Израильско-иранский конфликт, Тайваньский пролив - это попытки дестабилизации. Центральная Азия - последняя стабильная точка. Мы обязаны сохранить её мирной и сильной".

Марлен Маматалиев добавил: "Россия - наш стратегический партнёр. Экономические связи, товарооборот, мигранты - всё это связывает нас с Москвой. Это не ослабление, а переориентация на новые реалии".

Эльвира Сурабалдиева напомнила: "74 года общей истории. Русский язык - официальный язык нашей страны. Мы не в стороне от России. Мы вместе пережили многое. И если мы открываемся Китаю, это не значит, что мы отворачиваемся от Москвы".

Заключение

Кыргызстан входит в новую фазу региональной стратегии. Саммит в Астане показал: Бишкек стремится быть не только транзитным мостом, но и интеллектуальным, аграрным, логистическим центром Центральной Азии.

В диалоге с Китаем и соседями Кыргызстан поднимает уровень требований к себе и наращивает потенциал. И делает это без отказа от стратегического партнёрства с Россией, понимая хрупкость международной архитектуры.

Отдельным вопросом остаётся возможное вступление Кыргызстана в БРИКС. По словам Михаила Петрова, эта тема давно обсуждается в экспертных кругах, но остаётся чувствительной и пока не имеет чёткой дорожной карты:

Цитата: "Кыргызстан может и должен рассматривать БРИКС как перспективную площадку. Но важно не просто вступить, а понять, какую нишу мы там займём. Пока нет ясных инструментов интеграции, но сам интерес к участию говорит о нашей геополитической зрелости".

Он также подчеркнул, что обсуждение этой темы, включая недавние визиты президента КР, в том числе поездку в Казань (упомянутую в вопросе журналиста), следует рассматривать в контексте укрепления внешнеполитических контактов и расширения международной повестки Кыргызстана.

Цитата: "БРИКС - это не только альтернатива Западу. Это ещё и сигнал, что мы выходим из режима ожидания и начинаем формировать собственную внешнеполитическую идентичность. Кыргызстану важно не оказаться в стороне, когда глобальные альянсы переформатируются".

Вызовов много. Но ещё больше возможностей - и сейчас время действовать.

Автор: София Березовская