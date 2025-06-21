Женская сборная КР заняла 4-е место на ЧА по борьбе

Во Вьетнаме завершился чемпионат Азии по женской борьбе среди спортсменок до 23 лет. Сборная Кыргызстана показала отличный результат, заняв четвёртое место в общекомандном зачёте, уступив только сборным Индии, Монголии и Казахстана.

Кыргызстанские спортсменки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сильную конкуренцию на азиатской арене.

Ранее на этом турнире мужская сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе стала второй в командном зачёте, что подчеркивает общий прогресс национальной борьбы на международной сцене.