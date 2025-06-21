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Женская сборная КР заняла 4-е место на ЧА по борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Во Вьетнаме завершился чемпионат Азии по женской борьбе среди спортсменок до 23 лет. Сборная Кыргызстана показала отличный результат, заняв четвёртое место в общекомандном зачёте, уступив только сборным Индии, Монголии и Казахстана.

Кыргызстанские спортсменки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сильную конкуренцию на азиатской арене.

Ранее на этом турнире мужская сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе стала второй в командном зачёте, что подчеркивает общий прогресс национальной борьбы на международной сцене.


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URL: https://www.vb.kg/447288
Теги:
женская борьба, Вьетнам, Кыргызстан
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