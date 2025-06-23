Появятся оригинальные решения для давних проблем. Гороскоп с 23 по 29 июня

Первое летнее Новолуние состоится в среду, 25 июня в 16 часов 31 минуту бишкекского времени (в 13 часов 31 минуту московского времени). В понедельник и вторник завершается лунный цикл, располагая к завершению начатых дел и подведению итогов. В это время возможен упадок сил, а потому не перегружайте себя рутинными делами. Могут сплывать давние обиды, а потому не спешите решать вопросы в отношениях, которые накапливались долгое время. Вторая половина недели активная и созидательная. Луна будет расти, благоприятствуя старту новых дел, проектов. Появятся оригинальные решения для давних проблем. Выйдут из тупика и отношения. Появятся новые точки соприкосновения.

Овен – разногласия в доме, ещё возникающие в начале недели, начнут постепенно решаться со среды, а потому значимые разговоры отложите на вторую половину недели. В это же время появится много работы, которая пополнит казну и времени на споры уже не останется. Полученные доходы позволят сделать долгожданные покупки и подготовиться к летнему отдыху. Кстати, отдыхать пока рановато, займитесь ремонтом в доме, либо строительством.

Телец – не перегружайте себя поездками и встречами в начале недели. Всё это может переутомить и на этом воне возможно недомогание. Поездки, деловые и дружеские встречи, летние путешествия запланируйте на вторую половину недели. Восстановив здоровье и силы, вы будете готовы к деловым переговорам, а также к летним приключениям. Всё это будет наполнять вашу жизнь позитивными эмоциями и яркими впечатлениями. Возможно получение приятных известий.

Близнецы – воздержитесь от поспешных решений в сфере финансов в первые дни недели. Давать или брать деньги в долг, заниматься инвестициями в это время не желательно. Ваши решения могут привести к финансовым затруднениям. Уже со среды и в течение оставшихся дней недели, финансовое положение стабилизируется. Возможны дополнительные финансовые поступления. Можно заняться инвестициями и покупками. Самое время заняться документами.

Рак – разговор с руководством пройдёт продуктивно и принесёт нужный для вас результат. Повезёт и в работе. В четверг и пятницу возможно получение хороших предложений, либо новых заказов. Рост доходов и возможность совершения крупных покупок, подвигнут вас на покорение амбициозных вершин в карьере, что и станет причиной проблем. Погоня за мимолётным успехом в карьере в начале недели может привести к обратному результату. Воздержитесь от споров с руководством и влиятельными людьми.

Лев - перегружая себя в начале недели поездками и встречами, вы рискуете здоровьем. Вы можете столкнуться с необязательностью людей ради которых жертвовали своими планами. Отдохните, приведите здоровье в порядок, и уже со среды принимайтесь воплощать возникшие идеи в жизни. Деловые поездки и развлекательные путешествия сложатся лучше ваших ожиданий. Вы придёте к значимым договорённостям в деловой сфере и получите море впечатлений во время летнего вояжа.

Дева – советы некоторых знакомых покажутся слишком навязчивыми, но не делайте окончательных выводов. Полученная во второй половине недели информация пригодится в будущем, а пока не обижайтесь и не разрывайте в понедельник отношений прежде времени. Расставания с некоторыми людьми произойдёт и без вашего вмешательства, открыв дорогу для новых знакомств. Изменение круга общения, появление новых друзей и возобновление прежних отношений сделает жизнь насыщенней. Появятся новые увлечения и возможности для роста.

Весы – решить с наскока важные вопросы у руководства не получится. Вам могут пообещать ускорить подписание документов, либо продвижение по службе, но за это запросят высокую цену, которая не оправдается результатом. Запаситесь терпением, и настойчиво прокладывайте путь к цели. Вы сможете достичь роста доходов, решения важных вопросов, просто придётся приложить для этого больше усилий и потратить больше времени. В начале недели поспешность не желательна и во время дальних поездок.

Скорпион – встреча с давними знакомыми даст ещё один шанс реализовать долгосрочные проекты, а направленное сообщение любимому человеку позволит начать разговор после размолвки. Решив избавиться от прошлого, обижаясь на критику, вы сожжёте последние мосты, которые ещё оставляют возможность сохранить дружбу или полезные деловые связи. Обсудив спорные моменты, вы решитесь простить допущенные просчёты и возобновите отношения без груза прошлого. В понедельник неудачны сделки и покупки.

Стрелец – в начале недели, решив существенно увеличить доходы, занявшись рискованным делом, вы играете с огнём. Судьба вас испытывает на стойкость перед соблазнами. Легко заработанные деньги подвигнут вас на покупки и сделки, превышающие доходы, что создаст долги. во второй половине недели осторожная тактика, проверенная работа и продуманные покупки уберегут от разорения и позволят продвинуться вперёд по карьерной лестнице. Вы произведёте хорошее впечатление на влиятельных людей, и они окажут вам содействие.

Козерог – первая половина недели - время проверки на прочность отношений и не все пройдут эти испытания. Люди, которые критикуют прежний ваш выбор, вряд ли станут надёжной опорой в жизни и вскоре расстанутся с вами. Испытанные временем деловые партнёры и спутник жизни, помогут определиться с выбором. Поделившись своим мнением, они развеют сомнения, поддержат в борьбе за победу в различных конкурсах. После среды удачны поездки, особенно дальние. Вы сможете осуществить давнюю мечту.

Водолей – кризис на работе и ощущение отсутствия перспективы в развитии могут подтолкнуть на отчаянный шаг. В понедельник и вторник, махнув рукой на дела и примкнув к обществу легкомысленных личностей, вы растратите деньги, испортите здоровье и репутацию. Рано сдаваться. В четверг и пятницу поверив в свои силы, вы сможете продумать новую тактику на работе, которая пойдёт на пользу. Новые идеи оценят влиятельные люди и работодатели, что увеличит доход. Хорошее настроение вернёт гармонию в личную жизнь.

Рыбы – в начале недели потратив все силы на неинтересную и нудную работу, вы не получите ни морального удовлетворения, ни денег. В дополнении ко всему возможно ухудшение самочувствия. Во второй половине недели неспешно занимаясь домашними делами, вы сможете выкроить время для отдыха и поддерживающих процедур, что укрепит силы перед поездками. Ритм жизни для вас вскоре изменится, а пока наслаждайтесь минутами спокойствия. Загрузив себя делами, вы не сможете выполнить их так быстро, как планировалось изначально.

Астролог Андрей Рязанцев