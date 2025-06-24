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К уборке зерновых в КР готовы 1422 из 1912 зерноуборочных комбайнов

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- Светлана Лаптева
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В 2025 году по всей республике к участию в уборке зерновых культур готовы 1422 из 1912 зерноуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегодняшний день активная фаза уборочной кампании проходит в южных регионах страны. В целях эффективной организации работ и равномерного распределения техники сотрудники Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с районными управлениями аграрного развития и органами местного самоуправления провели мобилизационные мероприятия в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Чуйской областях. Ожидается, что в эти регионы будет дополнительно направлено около 150 зерноуборочных комбайнов.

Всего в южных регионах страны к уборке зерновых привлечено порядка 400 комбайнов, из которых около 100 задействованы в предгорных сельскохозяйственных зонах. По расчетам, в текущем году средняя нагрузка на один комбайн составляет 260,1 гектара.


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URL: https://www.vb.kg/447347
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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