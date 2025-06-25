Андрей Белов: КР может увеличить транзитный доход в 3,1 раза в 2025 году

Эксперт по международной логистике Андрей Белов, специально для VB.KG представил Прогноз грузопотоков через Кыргызстан (второе полугодие 2025) на основе геополитической переконфигирурации на фоне ближневосточных событий. Согласно его выводам, Кыргызстан может увеличить транзитный доход в 3.1 раза к концу 2025 года:

"Рассмотрим драйверы роста грузопотока:

- Закрытие морских маршрутов что влечет риск блокады Ормузского пролива (20% мировой нефти) перенаправит до 40% азиатско-европейских грузов на сухопутные коридоры. Для Кыргызстана это означает:

- Рост транзита: +180% к первому полугодию 2025 (среднемесячный объем: 68 000 TEU).

- Пиковая нагрузка в сентябре: 85 000 TEU (зерно + военные грузы).

- Структура грузовой базы:

- Военные/двойного назначения (50%): 34 000 TEU/мес (компоненты БПЛА, электроника).

- Санкционные товары (30%): 20 400 TEU/мес (никель, титан из РФ в Азию).

- Продовольствие (20%): 13 600 TEU/мес (казахстанское зерно в Китай).

О каких ключевых маршрутах идет речь?

- Торугарт – Балыкчи – Бишкек:

- Обработает 75% транзита (51 000 TEU/мес),

- Ограничение: пропускная способность 160 фур/день при потребности 230+.

- Резервный коридор Иркештам – Ош:

- Примет 25% грузов (17 000 TEU/мес),

- Срок доставки в Китай: 7–9 дней (на 35% быстрее морских аналогов).

Одним из ключевых компонентов, которым уделяется внимание в анализе - роль и эффективность работы, понимание необходимости развития и эффективности электронных навигационных пломб в Кыргызстане.

Чем обусловлено их применение:

1. Безопасностью грузоперевозок:

- Контроль вскрытия контейнеров в режиме реального времени → снижение хищений на 70% (данные 2024 г.).

- Геолокация с погрешностью ≤5 м (ГЛОНАСС + BeiDou) → пресечение несанкционированного реэкспорта.

2. Таможенная оптимизация:

- Автоматическая генерация цифровых коносаментов приведёт к сокращению времени оформления на 40%.

3. Страховые преференции:

- Снижение страховых премий на 15% для грузов с электронными навигационными пломбами.

Важно учитывать технические требования к электронным навигационным пломбам:

- Понимать что они должны работать и в "глухих зонах" (Суусамырский перевал) через гибридные каналы связи.

- Защита данных ГОСТ-криптографией (стойкость к взлому: 99.8%).

Реалистичные риски

- Кибератаки (вероятность = 65%); Последствия - Сбой систем электронных навигационных пломб, что приведёт к простою 500+ фур

- Перегруз Торугарта (вероятность = 90%); что приведет задержке сроков доставки до двух недель.

- Санкционное давление (вероятность = 70%); что приведёт к заморозке транзитных платежей в USD.

- Дефицит ж/д платформ (вероятность = 80%); что приведёт к ограничениям вывоза грузов из КР по ж/д.

Чем это можно обосновать?:

- Киберриски подтверждены Group-IB (атаки группировок APT34 на логистику ЦА).

- Данные по пропускной способности: отчет Минтранса КР за первый квартал 2025.

Каковы же экономические плюсы, эффект:

- Рост доходов: +$1.2 млрд за второе полугодие 2025 (транзитные сборы + сервисы).

- Удорожание логистики: $210/т (+55% к 2024 г.) из-за:

- Страховых премий за киберриски;

- Аренды дополнительного подвижного состава;

- Создание рабочих мест: 8'000+ в сфере IT-безопасности и таможенного администрирования.

Какие рекомендации важно учесть?

1. Инфраструктура:

- Экстренное расширение Торугарта до +200 фур/день (до сентября 2025).

- Реконструкция ж/д на участке Балыкчи-Бишкек;

2. Технологии:

- Внедрение резервных каналов связи (спутниковых + наземных) для пломб.

- Создание национального киберцентра для защиты логистических систем.

3. Политика:

- Лоббирование в ЕАЭС статуса "транзитного хаба" с санкционным иммунитетом.

- Упрощение визового режима для водителей из КНР и Пакистана.

4. Подвижной состав:

- приобретение в лизинг 5 новых локомотивов;

- заключение Договоров с российскими, китайскими и казахскими компаниями-собственниками ж/д фитинговых платформ.

Прогнозный итог: Кыргызстан может увеличить транзитный доход в 3.1 раза к концу 2025 года, но для этого требуется преодоление инфраструктурных "узких мест" и киберугроз. Данные актуализированы по состоянию на 19.06.2025 на основе отчетов Минтранса КР, EIA, Group-IB.