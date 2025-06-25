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В КР проходят штабные переговоры по организации учений КСБР ЦАР-Рубеж-2025

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- Светлана Лаптева
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В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2025 год и договоренностями, достигнутыми в ходе первых штабных переговоров по организации и проведению учений в 2025 году, с 24 по 26 июня 2025 года в Бишкеке проводятся вторые штабные переговоры по организации и проведению командно-штабного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2025".

В штабных переговорах приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики. Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Начались вторые штабные переговоры с возложения венков, представителями оборонных ведомств, участвующих в переговорах, к мемориалу Вечного огня на Площади Победы.

Непосредственно сами вторые штабные переговоры открыл руководитель учения - начальник Главного управления боевой подготовки ГШ ВС КР, полковник Алмаз Кожошев.

Полковник Кожошев, поприветствовав всех участников вторых штабных переговоров, довел общий план работы на период проведения переговоров.

До участников переговоров были доведены порядок проведения оперативного сбора с Командованием КСБР ЦАР, замысел учения и практических действий на КШУ с КСБР ЦАР "Рубеж - 2025", а также заслушаны доклады и состоялось обсуждения и уточнения вопросов всестороннего обеспечения учений.

В работе вторых штабных переговоров приняли участие представители оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.


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URL: https://www.vb.kg/447383
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