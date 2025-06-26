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На водоемах ГЭС-5 и Нижней Ала-Арче проведены беседы о месте купания скота

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору совместно с отделом гражданской обороны управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Чуйской области и Чуйским главным управлением водного хозяйства провела разъяснительную работу в районе Нижне-Ала-Арчинского водохранилища и водоема ГЭС-5. Цель мероприятия - информирование отдыхающих о правилах охраны водных объектов и профилактика правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы проводились в соответствии с пунктами 10, 20 и 21 Положения "О водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызской Республике", утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 июля 1995 года № 271.

Согласно указанному Положению, на территориях водоохранных зон и полос водных объектов запрещаются следующие виды деятельности:

• организация летних загонов для скота;

• размещение баз отдыха и палаточных городков;

• остановка охотников и туристов;

• остановка, мойка и чистка автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

В структуре водоохранных зон особо выделяются прибрежные защитные полосы, в которых хозяйственная деятельность строго ограничена. Эти полосы должны оставаться пастбищами, покрытыми деревьями и кустарниками. Ширина прибрежной защитной полосы для озёр, водоёмов и водохранилищ должна составлять:

• до 30 метров при объёме до 10 млн куб. м;

• до 50 метров при объёме до 100 млн куб. м.

В ходе разъяснительных мероприятий водителям, припарковавшим свои автомобили в неразрешённых местах, были сделаны предупреждения, и транспортные средства были перемещены на расстояние 50 метров от водоема.

Служба по земельному и водному надзору продолжит проведение подобных профилактических мероприятий в других регионах республики.


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URL: https://www.vb.kg/447386
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