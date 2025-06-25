Вадим Насыров: Мы на хорошем уровне в мировой отоларингологии и идем вперед

Ученые, ведущие специалисты-отоларингологи из десятка с лишним стран приедут в Кыргызстан, чтобы поздравить своих кыргызских коллег с замечательной датой в истории кыргызской медицины – со 100-летним юбилеем отоларингологической службы. Поздравления заведующему кафедрой отоларингологии Кыргызской государственной медицинской академии, доктору медицинских наук, профессору Вадиму Насырову поступают сегодня от друзей со всего мира – настолько обширны его деловые, научные и дружеские связи.

Свой "подарок" к юбилею кыргызских коллег известные зарубежные врачи преподнесут в виде мастер-классов по нескольким хирургическим вмешательствам, поделятся новыми технологиями в диагностике и проведении операций во время IV Международного конгресса стран Центральной и Западной Азии, который пройдет 27-29 июня в КГМА в рамках юбилейного торжества. Конгресс ожидается обширный и по составу, и по программе. "Мы же, врачи, не можем без работы, - говорит с улыбкой профессор Насыров. - Поскольку наша профессия действительно уже стала для всех нас образом жизни. Поэтому решили объединить два события в одно".

- Вадим Алиярович, с юбилеем вас и всех отоларингологов страны! – с нашего поздравления началось предъюбилейное интервью с заведующим кафедрой отоларингологии КГМА, заслуженным врачом Кыргызстана Вадимом Насыровым.

Вадим Алиярович, разумеется, первый вопрос об истоках создания службы, путях ее становления. Благодаря чему она достигла мирового признания?

- Большое спасибо за поздравление. Как патриоты своей страны и службы, мы не можем не вспомнить тех, кто создавал ее, кто работает в ней сегодня. История становления нашей службы неразрывно связана с именем Абрама Львовича Брудного, который заложил основы и по праву считается ее отцом-основателем. В 1925 году он приехал в Кыргызстан, тогда еще Киргизию, из Ленинграда вместе с двумя молодыми, как и он, врачами-энтузиастами. Брудный остался во Фрунзе, один из его друзей уехал в Ош, другой – в Каракол. А буквально уже через год Абрам Львович начал прием отоларингологических больных. Представляете, какая тогда была ситуация – разруха, бедность, безграмотность! Но это не остановило молодого доктора, он работал с удвоенной энергией и пользовался большим уважением среди больных. В 1935 году по его инициативе открылось небольшое отделение на базе Республиканской больницы, где можно было уже оперировать. А в оперативном лечении нуждались сотни людей. В кыргызской медицине – это был поистине прорыв, историческое событие. Коллеги Брудного – доктора Елецкий и Михайлов лечили больных в Оше и Караколе.

В 1941 году в Кыргызском тогда еще мединституте открывается опять же по инициативе Брудного кафедра отоларингологии, которую возглавил ставший к этому времени кандидатом медицинских наук Абрам Брудный. С началом военных действий во Фрунзе из Москвы, Харькова, других городов были эвакуированы известные специалисты в разных областях медицины, в том числе - профессор Фельдман, мировая величина в отоларингологии, которые оставили заметный след в становлении кафедры, в истории нашей службы. В 1951 году Абрам Брудный защитил докторскую диссертацию по поводу лечения кохлеарных невритов с помощью никотиновой кислоты. Мы до сих пор пользуемся его рекомендациями, несмотря на то, что им уже более 60 лет. Он подготовил плеяду талантливых учеников, которые развивали службу далее. К сожалению, Абрам Львович очень рано - в возрасте 63 лет умер в 1959 году.

После него кафедру возглавил Юлиан Доминикович Василенко, который очень много сделал для развития нашей службы. Он первым в нашей стране провел сложную операцию по удалению гортани при раке. Знаменательным для нас, отоларингологов, стал 1977 год - к нам тогда приехал отец советской ЛОР-онкологии, академик Ваник Саакович Погосов, мой учитель, под его руководством позже я защитил и кандидатскую, и докторскую диссертации. Он провел несколько просто уникальных мастер-классов, по его инициативе у нас была внедрена инжекционная вентиляция легких, то есть принудительная вентиляция легких, когда человеку надо сделать операцию, не вводя его в глубокий наркоз. Для того времени это был прорыв!

В течение года после Василенко исполнял обязанности заведующего кафедрой Михаил Ибрагимов, который значительно усовершенствовал педагогическую программу подготовки специалистов. И позже в течение 20 лет кафедру возглавлял профессор Георгий Аронович Фейгин, замечательный ученый, практик, который разработал несколько хирургических вмешательств при раке гортани, внедрил ряд операций, которые ранее не проводились у нас. Он акцентировал внимание на подготовке специалистов, по его инициативе был создан факультет усовершенствования врачей. А в 1977 году на должность заведующего кафедрой был избран я.

И это более чем заслуженно! Вас знают как ученого и хирурга высочайшего класса и не только в нашей стране. Почти 60 лет профессионального опыта о многом говорят. Профессор, вы довольны результатами, с какими ваша родная служба пришла к юбилею?

- Безусловно, уровень ее развития и технологический, и медикаментозный сейчас другой, но главная идеология, главная, я бы сказал, философия отоларингологии, которая была заложена нашими учителями, осталась прежней. Суть ее - улучшить пациенту качество жизни, максимально щадить сам орган и окружающие структуры. Консервативно-хирургическое лечение должно максимально восстанавливать потерянные функции, которые у каждого органа свои, и приближать их к природному состоянию. Благодаря современным методам операций, современным инструментам и, конечно, мастерству моих коллег, нам удается максимально следовать этому принципу. Я говорю не только о врачах ЛОР-отделения Национального госпиталя, а обо всех наших выпускниках, работающих в разных лечебных учреждениях страны.

Сегодня в клинике почти ежедневно - пять дней в неделю мы проводим по десять операций - от слухоулучшающих до ЛОР-онкологических, в том числе выполняем одну из сложнейших операций по поводу опухоли основания черепа. Скажу больше – по ряду операций мы в СНГ на передних рубежах. С 2013 года начали проводить кохлеарную имплантацию - операция по восстановлению слуха у глухонемых. С тех пор сделано достаточно много успешных оперативных вмешательств, после которых люди стали и слышать, и говорить. Неслышащий человек, понятно, не умеет и разговаривать.

Отоларингология, судя по вашим словам, сильно шагнула вперед. К своим ЛОР-технологиям вы наверняка подключаете и науку. Какие проблемы она помогает решать?

- Конечно, мы вплотную занимаемся и научной деятельностью, в частности, высокогорной медициной. Несколько человек под моим руководством провели серьезные исследования и защитили кандидатские диссертации по патологиям ЛОР-органов на высокогорье. Исследования одной из моих учениц по влиянию высокогорья на изменение голоса вошли в мировой реестр "Высокогорный голос". Это большое признание наших научных изысканий.

Мы также обратили внимание на то, что при йододефиците, который наблюдается у многих кыргызстанцев, очень страдают ЛОР-органы. И прежде всего, часто диагностируются воспаления среднего и внутреннего уха, очень много больных с отитами, с отсутствием барабанных перепонок. Мы начали работать над этими проблемами. И сегодня у нас подготовлены специалисты и внедрена такая операция по восстановлению барабанной перепонки, как тимпанопластика. Но в медицине еще полно белых пятен. И кому, как не нашим ученикам, закрывать их!

Сегодня ключевую роль в медицине играет, можно сказать, международный подход, медицинские проблемы невозможно нынче решать в одиночку. Судя по представительству предстоящего конгресса и поздравлениям коллег из разных стран, у вас крепкие научные и деловые связи. Тем более, если учесть, что вы являетесь членом многих авторитетных международных организаций вашего профиля.

- Я считаю, что медицина должна оставаться вне политики и не быть заложником политических разногласий, которые присутствуют на международной арене. Медицина была, есть и будет той уникальной площадкой, на которой сходятся интересы всего человечества. И это понимание присутствует и у моих коллег. У себя проводим научно-практические конференции, провели шесть съездов отоларингологов Кыргызстана с участием ведущих ученых и врачей из стран ЦА, Турции, России, Германии, Польши, Венгрии, США и других стран, с которыми постоянно контактируем.

В 2014 году в Москве была создана Евразийская ассамблея отоларингологов, в которую вошли страны ЦА, России, Украины, Беларуси. Меня избрали в президиум этого научного сообщества и на протяжении более десяти лет мы вместе работаем. Пять лет я был президентом Ассоциации оториноларингологии и хирургии головы и шеи стран Центральной и Западной Азии.

В апреле прошла научная конференции в Польше, я рассказал о наших наработках и даже выступил по просьбе коллег на их телевидении (смеется). И, конечно, пригласил польских коллег на наш конгресс, попросил их провести мастер-класс по некоторым хирургическим вмешательствам. Согласно подписанному между нами договору, они будут обучать наших молодых врачей, а мы, в свою очередь, - их специалистов. У нас есть свои патологии, которые в Европе не часто встречаются. Это – нагноительные процессы в области головы и шеи, отогенные внутричерепные осложнения. Польским врачам хочется овладеть технологиями таких операций, которые успешно делаются у нас. И это нормально, когда мы учимся друг у друга. В противном случае в медицине не будет прогресса.

Наша кафедра заключила также меморандумы о сотрудничестве с коллегами из более десяти стран. И эти документы работают, немало совместных достижений. Все это говорит о том, что мы на хорошем уровне в мировой отоларингологии и движемся вперед. На конгрессе мы расскажем в своем видеофильме, подготовленном к 100-летию, о ряде хирургических вмешательств, которые мы успешно выполнили. В мире таких операций раз-два и обчелся.

Вадим Алиярович, как я поняла из нашей беседы, молодежь охотно идет в вашу профессию. Как, кстати, вы сами выбрали именно ЛОР-специальность?

- Сестра училась в мединституте, приезжала на каникулы, рассказывала. И мне, мальчишке с периферии, из далекого Базар–Коргонского района, было все интересно. Она меня, так сказать, и сподвигла. С первого раза сдал экзамены и поступил. А что касается ЛОР, то при распределении лимит мест в хирургию быстро закончился. Тогда все юноши непременно хотели стать хирургами. И мне предложили офтальмологию и отоларингологию, дескать, там тоже хирургия. И, как я позже убедился, еще какая сложная, - на голове и шее. И ни разу не пожалел.

"Вечерка не раз рассказывала об уникальных операциях, проводимых и вами, и другими врачами. Но для высокотехнологичных операций, для оказания помощи тысячам больных, которые в них нуждаются, нужно и соответствующее оборудование…

- Я предвижу ваш вопрос и не стану скрывать: современной аппаратуры, увы, не хватает. Самое ценное – кадры есть. Наши молодые врачи, как показывает сама жизнь, – сильные специалисты, которые владеют практически всеми технологиями сложнейших операций и проводят их. Надо признать, что мои молодые коллеги не обделены божьим даром врачевания. И это не хвастовство, а это действительно гордость для всей медицины и нашей службы, в частности. При малейшей возможности я отправляю их в разные страны, чтобы они могли усовершенствовать свои знания и навыки. И думаю, что после этого конгресса и знаний, и мастерства у них прибавится. К слову, наши молодые врачи работают в России, Европе, Америке, Канаде, даже в Новой Зеландии и везде их ценят как профессионалов.

Но, как я уже сказал, не хватает одного – достойного оборудования. Для слухоулучшающих операций нужны современные микроскопы, тонкий инструментарий, новые эндоскопы для эндоскопической хирургии, аппаратура для кохлеарной имплантации. Чипы, которые мы внедряем во внутреннее ухо при проведении кохлеарной имплантации, стоят очень дорого – не менее 35 тысяч долларов. Разумеется, не все могут их приобрести. К счастью больных, к нам приезжают наши коллеги из-за рубежа и бесплатно проводят эти операции.

Можно сказать, что в Кыргызстане создана школа отоларингологии Насырова?

- Школа есть, но не могу сказать, что это только моя школа. У нас немало замечательных докторов, которые вносят вклад в подготовку специалистов. Например, моя ученица Тамара Изаева возглавляет кафедру оториноларингологии КРСУ, она доктор меднаук, профессор.

Профессор, вы так тепло говорите о молодых врачах, тогда почему в обществе присутствует недоверие к ним?

- Это стереотип, бытующий с незапамятных времен и не только у наших больных. Я, например, абсолютно спокоен за службу отоларингологии, потому что вижу: нам на смену приходят очень хорошие диагносты, хирурги, которые хотят заниматься и наукой, и практикой. И получается вот такая связка - стык науки и практики. В мире это очень ценится. Под моим руководством сейчас семь человек пишут диссертации, двое из них уже готовят докторские. Наши выпускники имеют публикации самого высокого рейтинга. У нас есть замечательные врачи высшей и первой категории, эрудированные, авторитетные.

Говоря о подготовке врачей, в частности по нашей дисциплине, просто не могу не сказать об огромном вкладе в развитие не только службы отоларингологии, но и всей медицины страны, который вносит наша Медицинская академия, возглавляемая замечательным специалистом, прекрасным человеком, доктором медицинских наук, профессором Индирой Орозбаевной Кудайбергеновой. Ректор помогает приобретать современное оборудование, при ее поддержке создан эндоскопический центр в Медакадемии. А это очень важно, поскольку эндоскопическая хирургия позволяет прицельно заниматься очагом, где имеется патология, и не портить здоровые ткани, используем также и лазеротерапию.

Сегодня Медакадемия вошла в ТОП-5 лучших вузов страны. Будущие врачи имеют возможность заниматься наукой, принимают участие во многих студенческих форумах, конкурсах молодых ученых и олимпиадах СНГ и никогда не возвращаются без наград, завоевывают - и нередко первые или призовые места. Это – надежда и опора нашей медицины и, в частности, отечественной отоларингологии. Мы каждый день идем к тому, чтобы улучшить качество жизни нашим пациентам, и стараемся это делать с таким же вдохновением и самоотдачей, как отцы-основатели нашей службы.