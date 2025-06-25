Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку

Мобильный оператор О! обращает внимание абонентов на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пользователям, представляются сотрудниками компании и предлагают "продлить номер на год или 10 лет".
Номер сгорает, если им не пользоваться долгое время, а именно: не пополнять его баланс в течение 180 дней и не совершать звонки, не отправлять SMS или не входить в интернет.
Сохранять свой номер, находясь за границей, абонент может самостоятельно двумя способами:
Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.
в WhatsApp: https://wa.me/996705700700
в Telegram: @o_mobile_operator_bot,
в онлайн-чате на сайте o.kg.
Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях, чтобы следить за официальной информацией бренда Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter(Х).
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