Бесплатный "Яндекс Плюс" в твоём тарифе – Переходи на O! Комбо

Лето – это путешествия, прогулки, встречи с друзьями и, конечно, любимая музыка, кино и поездки по городу или за его пределы. С тарифами линейки "Переходи на О! Комбо" не нужно выбирать – вы получаете всё и сразу!

Что есть на тарифах "Переходи на O! Комбо":

Много скоростного интернета для соцсетей, стримов и интернет-сёрфинга; Бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР; Безлимит в сети О! для свободного общения; ТОП 40 ТВ-каналов в приложении O!TV – сериалы, кино и новости спорта всегда с вами; 2 бесплатные комбо-опции на выбор: возможность увеличить интернет-пакет на 40 ГБ, бесплатная раздача Wi-Fi, ещё больше телеканалов в O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink, а также подписка "Яндекс Плюс".

Что даёт бесплатная подписка "Яндекс Плюс":

Скидки на такси Яндекс Go на тарифах "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес"– удобно и выгодно для летних маршрутов и поездок к друзьям; Миллионы треков без ограничений – музыка для вашего лета; Фильмы и сериалы – развлечения на каждый день; Книги, подкасты и аудиокниги – пища для ума.

Не просто тариф – собери свой мир с Комбо в приложении "Мой О!" всего от 540 сом за 4 недели.

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