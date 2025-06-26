Бесплатный "Яндекс Плюс" в твоём тарифе – Переходи на O! Комбо

Лето – это путешествия, прогулки, встречи с друзьями и, конечно, любимая музыка, кино и поездки по городу или за его пределы. С тарифами линейки "Переходи на О! Комбо" не нужно выбирать – вы получаете всё и сразу!
Что есть на тарифах "Переходи на O! Комбо":
- Много скоростного интернета для соцсетей, стримов и интернет-сёрфинга;
- Бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР;
- Безлимит в сети О! для свободного общения;
- ТОП 40 ТВ-каналов в приложении O!TV – сериалы, кино и новости спорта всегда с вами;
- 2 бесплатные комбо-опции на выбор: возможность увеличить интернет-пакет на 40 ГБ, бесплатная раздача Wi-Fi, ещё больше телеканалов в O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink, а также подписка "Яндекс Плюс".
Что даёт бесплатная подписка "Яндекс Плюс":
- Скидки на такси Яндекс Go на тарифах "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес"– удобно и выгодно для летних маршрутов и поездок к друзьям;
- Миллионы треков без ограничений – музыка для вашего лета;
- Фильмы и сериалы – развлечения на каждый день;
- Книги, подкасты и аудиокниги – пища для ума.
Не просто тариф – собери свой мир с Комбо в приложении "Мой О!" всего от 540 сом за 4 недели.
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