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Бесплатный "Яндекс Плюс" в твоём тарифе – Переходи на O! Комбо

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Лето – это путешествия, прогулки, встречи с друзьями и, конечно, любимая музыка, кино и поездки по городу или за его пределы. С тарифами линейки "Переходи на О! Комбо" не нужно выбирать – вы получаете всё и сразу!

Что есть на тарифах "Переходи на O! Комбо":

  1. Много скоростного интернета для соцсетей, стримов и интернет-сёрфинга;
  2. Бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР;
  3. Безлимит в сети О! для свободного общения;
  4. ТОП 40 ТВ-каналов в приложении O!TV – сериалы, кино и новости спорта всегда с вами;
  5. 2 бесплатные комбо-опции на выбор: возможность увеличить интернет-пакет на 40 ГБ, бесплатная раздача Wi-Fi, ещё больше телеканалов в O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink, а также подписка "Яндекс Плюс".

Что даёт бесплатная подписка "Яндекс Плюс":

  1. Скидки на такси Яндекс Go на тарифах "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес"– удобно и выгодно для летних маршрутов и поездок к друзьям;
  2. Миллионы треков без ограничений – музыка для вашего лета;
  3. Фильмы и сериалы – развлечения на каждый день;
  4. Книги, подкасты и аудиокниги – пища для ума.

Не просто тариф – собери свой мир с Комбо в приложении "Мой О!" всего от 540 сом за 4 недели.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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URL: https://www.vb.kg/447469
Теги:
#O!, PR
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