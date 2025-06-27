"В КР коневодство в среднем дает в год 30 тысяч тонн мяса в живом весе"

Основной целью всех субъектов чистокровного коневодства является улучшение племенных и продуктивных качеств лошадей за счет использования генетических, современных биотехнологических методов и приемов. Об этом заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев во время посещения "Центра развития этнокультуры, индустрии конного спорта и чистокровного коневодства" в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульского района.

"Коневодство в среднем дает в год 30 тысяч тонн мяса в живом весе, а также до 5-6 тысяч тонн кобыльего молока для приготовления кумыса. Из общего поголовья лошадей мясные лошади составляют 26-30%.

Спортивное направление включает лошадей, выведенных для национальных и классических видов спорта. Одной из основных наших целей является работа по реорганизации и восстановлению государственных конных заводов для сохранения и восстановления генофонда кыргызской лошади.

Для этого "Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии и племенного коневодства" и конный завод № 54 в Чолпон-Ате были переданы из ведение Министерства культуры в ведение Министерства сельского хозяйства", - отметил Бакыт Торобаев.