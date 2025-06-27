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За 10 лет объем взаимной торговли КР со странами ЕАЭС вырос в два раза

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- Виктория Гунгер
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, в рамках рабочего визита в Республику Беларусь принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава стран Союза отметили, что с момента создания ЕАЭС, ВВП государств-членов Союза вырос на 18 процентов и превысил 2,5 трлн долларов США.

"Промышленное производство выросло на 29 %, прирост объема производства сельскохозяйственной продукции составил 25 %, а взаимная торговля выросла в более чем в 2 раза. За 10 лет объем реального ВВП КР вырос на 56 %, объем взаимной торговли со странами ЕАЭС вырос в два раза. Промышленное производство страны выросло на 54 %, а объем сельскохозяйственного производства - на 30 %", - говорится в информации.

В ходе заседания главы государств-членов ЕАЭС рассмотрели всего 14 вопросов повестки.

Подписан ряд многосторонних документов, в том числе "IV Большой" Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, который содержит поправки по устранению пробелов в правовом регулировании, выявленные в ходе правоприменительной практики Договора.

Также по итогам заседания подписаны торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.


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URL: https://www.vb.kg/447516
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