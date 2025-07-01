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Журналист из Франции приговорён в Алжире к 7 годам тюрьмы

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- Самуэль Деди Ирие
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Алжирские власти приговорили 36-летнего французского спортивного журналиста Кристофа Глейза к семи годам заключения по обвинению в "восхвалении терроризма", сообщают "Репортеры без границ" (RSF). Суд в городе Тизи-Узу постановил немедленное заключение журналиста, который планирует обжаловать приговор.

Глейз сотрудничает с журналом So Foot и писал материалы о местном футбольном клубе Jeunesse Sportive de Kabylie. Он вел контакты с представителями движения за самоопределение Кабилии (MAK), признанного властями Алжира террористической организацией в 2021 году.

Организация RSF назвала обвинения и приговор "абсурдными" и осудила преследование журналиста. Семья Кристофа Глейза выразила шок и заявила, что журналист просто выполнял свою работу.

Приговор последовал на фоне обострения политических отношений между Алжиром и Францией.


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URL: https://www.vb.kg/447585
Теги:
СМИ, тюрьма
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