Журналист из Франции приговорён в Алжире к 7 годам тюрьмы

Алжирские власти приговорили 36-летнего французского спортивного журналиста Кристофа Глейза к семи годам заключения по обвинению в "восхвалении терроризма", сообщают "Репортеры без границ" (RSF). Суд в городе Тизи-Узу постановил немедленное заключение журналиста, который планирует обжаловать приговор.

Глейз сотрудничает с журналом So Foot и писал материалы о местном футбольном клубе Jeunesse Sportive de Kabylie. Он вел контакты с представителями движения за самоопределение Кабилии (MAK), признанного властями Алжира террористической организацией в 2021 году.

Организация RSF назвала обвинения и приговор "абсурдными" и осудила преследование журналиста. Семья Кристофа Глейза выразила шок и заявила, что журналист просто выполнял свою работу.

Приговор последовал на фоне обострения политических отношений между Алжиром и Францией.