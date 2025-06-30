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В селе Отуз-Адыр приступили к уборке нового сорта пшеницы "Баграт"

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- Светлана Лаптева
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В Кара-Суйском районе Ошской области началась кампания по сбору колосовых зерновых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В селе "Отуз-Адыр" этого района идет уборка нового сорта пшеницы под названием "Баграт", посеянного осенью. Этот новый сорт отличается хорошим качеством зерна и высокой урожайностью.

В сентябре прошлого года семена пшеницы были посеяны на площади в 22 гектара с нормой высева 220 кг на гектар.

Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства провел "День поля", на котором были продемонстрированы агротехнологии с целью распространения нового сорта пшеницы среди фермеров.

Уборка колосовых зерновых в Кара-Суйском районе началась около недели назад. В районе имеется 45 078 гектаров сельскохозяйственных земель, из которых 17 000 гектаров заняты колосовыми зерновыми культурами.

На сегодняшний день продолжаются работы по сбору урожая колосовых зерновых.


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URL: https://www.vb.kg/447598
Теги:
Кара-Суйский район, пшеница
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