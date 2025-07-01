Женская сборная Кыргызстана стартовала с поражения в отборе Кубка Азии

Женская сборная Кыргызстана по футболу проиграла Индонезии в первом туре отборочного этапа Кубка Азии 2025. Встреча состоялась 1 июля в столице Индонезии - Джакарте и завершилась победой хозяйской команды со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит во втором тайме, и несмотря на старания кыргызстанок, отыграться им не удалось. Таким образом, национальная команда начала отбор с поражения.

Перед матчем главный тренер сборной Кыргызстана отметил, что Индонезия выше в рейтинге, однако "цифры не выходят на поле". Капитан команды также заявила о настрое бороться и показать прогресс на международном уровне.

Следующую игру кыргызстанки проведут 2 июля против сборной Китайского Тайбэя. Этот матч станет ключевым для шансов команды на успешное выступление в группе.