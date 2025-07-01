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Судьи из Кыргызстана работают на отборе женского Кубка Азии-2026 в Камбодже

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- Самуэль Деди Ирие
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Судьи Кыргызского футбольного союза - главный арбитр Вероника Бернацкая и помощник судьи Рамина Цой - принимают участие в отборочном турнире женского Кубка Азии-2026. Турнир проходит с 29 июня по 5 июля в Пномпене (Камбоджа) и включает матчи группы "G" с участием сборных Камбоджи, Филиппин, Гонконга и Саудовской Аравии.

Пресс-служба КФС подчеркнула, что участие кыргызских судей в международном турнире такого уровня свидетельствует о повышении профессионализма и активном участии женщин в развитии футбола страны. Это также подтверждает признание кыргызского судейского корпуса на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447639
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан, женщины
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