Судьи из Кыргызстана работают на отборе женского Кубка Азии-2026 в Камбодже

Судьи Кыргызского футбольного союза - главный арбитр Вероника Бернацкая и помощник судьи Рамина Цой - принимают участие в отборочном турнире женского Кубка Азии-2026. Турнир проходит с 29 июня по 5 июля в Пномпене (Камбоджа) и включает матчи группы "G" с участием сборных Камбоджи, Филиппин, Гонконга и Саудовской Аравии.

Пресс-служба КФС подчеркнула, что участие кыргызских судей в международном турнире такого уровня свидетельствует о повышении профессионализма и активном участии женщин в развитии футбола страны. Это также подтверждает признание кыргызского судейского корпуса на международной арене.