Вот так нынче живут "защитники закона" в Кыргызстане (видео)

Несмотря на предпринимаемые в стране усилия по борьбе с коррупцией, беспредел в надзорных органах Кыргызстана по-прежнему остается без изменений. Сегодня стало своего рода "модой" оказывать незаконные услуги - абсолютно противоправные, но при этом широко практикуемые. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась адвокат Алия Турумбекова.

"В качестве примера я приводила ранее дело Темиркулова, который провёл более пяти месяцев в следственном изоляторе. Следственные и надзорные органы, злоупотребляя своими полномочиями, пытались попросту отобрать его имущество. Ни один из причастных к этому должностных лиц - ни следователи, ни их руководители, ни прокуроры - не понёс никакого наказания. Безнаказанность, к сожалению, лишь способствует тому, что чиновники продолжают заниматься противоправной деятельностью", - сказала она.

По ее словам, проблема в том, что сегодня статус "потерпевшего" получает не тот, кто действительно пострадал от преступления, а тот, кто способен заинтересовать надзорные органы.

"Живой пример: мой клиент Дж.М., ставший жертвой мошенничества, до сих пор не может добиться справедливости. Помощь ему предложил бывший заместитель прокурора одного из районов города Бишкек, ранее задержанный за взятку. Этот человек ныне выступает посредником между гражданами и представителями прокуратуры. Он откровенно пояснил, что для возбуждения уголовного дела нужно заплатить 2000 долларов США: тысячу - прокурорам, другую - милиции. А если нужно добиться привлечения к уголовной ответственности - сумма вырастает до 10 тысяч. В качестве доказательства привожу разговор этого бывшего прокурора с моим клиентам.

Вот так нынче живут "защитники закона". И именно по этой причине мошенничество в стране процветает. А виновны в этом - прокуратура и вся система, потакающая беззаконию", - отметила Алия Турумбекова.