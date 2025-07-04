Танцор Жан Воинов задержан по делу о нападении на трех девушек

Инцидент, произошедший в одном из отелей на улице Киевской в Бишкеке, обрастает новыми подробностями. Милиция подтвердила, что трое девушек обратились с заявлением о том, что 30 июня неизвестные напали на них, избили и сбросили в бассейн. Видеозаписи с камер наблюдения, попавшие в Сеть, зафиксировали потасовку в холле и момент, когда мужчинa сбрасывает девушек в воду.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, возбуждено уголовное дело по статьям "Грабеж" и "Хулиганство". Задержан 30-летний мужчина - гражданин с инициалами А.Р., его водворили в СИЗО на один месяц. Правоохранительные органы продолжают розыск остальных участников инцидента.

Позже стало известно, что среди подозреваемых - известный танцор Жан Воинов. По данным МВД, он также был задержан в рамках расследования. Об этом стало известно после того, как одна из пострадавших, блогер, рассказала о произошедшем нападении. Ранее СМИ сообщали, что в конфликте могла участвовать и супруга Жана Воинова - Зарина Алмасова.

Ситуацию прокомментировала общественный деятель Ассоль Молдокматова - мать задержанного. В заявлении она отметила, что глубоко потрясена произошедшим.

"В течение многих лет я поднимаю темы защиты женщин и детей, всегда стою на стороне справедливости. То, что случилось, стало для меня тяжелым ударом. Сейчас идет следствие, и я призываю дождаться его результатов. Я верю в справедливый и объективный вердикт. Это мои дети, я их очень люблю. Зарина - для меня как родная дочь, она мать моих внуков. Но взрослые люди должны нести ответственность за свои поступки", - сказала она.

Расследование продолжается. Милиция призывает всех, кто стал свидетелем или располагает дополнительной информацией, обратиться в органы правопорядка.