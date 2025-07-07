Индия и Аргентина ведут диалог по обороне, агросектору и торговле

Буэнос-Айрес [Аргентина], 6 июля (ANI): Премьер-министр Нарендра Моди и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили расширение сотрудничества в нескольких ключевых сферах, включая оборону, сельское хозяйство и торговлю.

После двусторонней встречи на пресс-брифинге секретарь МИД Индии по восточным делам П. Кумаран сообщил: "Оба лидера выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в оборонном секторе, где они считают, что могут использовать свои соответствующие опыт и возможности для увеличения взаимодействия и укрепления взаимных стратегических интересов".

Моди и Милей также отметили важность сельского хозяйства и поручили своим командам как можно скорее созвать Совместную рабочую группу для выявления возможностей сотрудничества в этой сфере, добавил секретарь МИД.

"Оба лидера также признали важность сельскохозяйственного сектора и его значительный вклад в экономику обеих стран... Для продвижения этого направления они поручили как можно скорее созвать Совместную рабочую группу по сельскому хозяйству", - отметил Кумаран.

Он также сообщил, что премьер-министр Моди ознакомил Милея с индийской инициативой "Drone Didi", направленной на повышение продуктивности сельского хозяйства. Премьер-министр рассказал о применении дронов для экстренной доставки медикаментов в отдалённые районы во время пандемии COVID-19.

"Премьер-министр также проинформировал президента Милея о проекте "Drone Didi" и о том, как он используется для повышения продуктивности сельского хозяйства, вовлекая сельских женщин в использование дронов для внесения удобрений и проведения землеустройства. Кроме того, он рассказал, как дроны применялись в Индии для экстренной доставки медикаментов в отдалённые регионы во время COVID, а сейчас некоторые компании используют дроны для транспортировки овощей и рыбы", - добавил Кумаран.

"Премьер-министр рассказал президенту, как индийская спутниковая система NavIC помогает рыбакам находить косяки рыбы. Также он обсудил, как использует дроны для мониторинга хода проектов, представляющих для него особый интерес, в рамках ежемесячных обзоров проектов. Это вызвало большой интерес у президента", - отметил секретарь МИД.

Премьер-министр Моди также обратился к Аргентине с просьбой поддержать расширение Преференциального торгового соглашения между Индией и МЕРКОСУР. Это соглашение направлено на расширение экономических связей между Индией и блоком МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

"Премьер-министр попросил Аргентину поддержать расширение Преференциального торгового соглашения между Индией и МЕРКОСУР, отметив, что такое расширение принесет взаимную пользу и откроет новые возможности для обеих сторон", - добавил Кумаран.

Премьер-министр Моди прибыл в Буэнос-Айрес в пятницу на двухдневный визит, который является третьим этапом его пятистраничного турне.

Далее глава правительства направляется в Бразилию для участия в четвертом этапе поездки, где он примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Во время 17-го саммита лидеров БРИКС премьер-министр Моди обсудит ключевые глобальные вопросы, включая мир и безопасность, укрепление многосторонности, ответственное использование искусственного интеллекта, борьбу с изменением климата, глобальное здравоохранение, а также экономические и финансовые темы. Согласно официальному заявлению, премьер-министр также проведет ряд двусторонних встреч в рамках саммита.

В рамках государственного визита в Бразилию премьер-министр посетит Бразилию, где проведет двусторонние переговоры с президентом Лулой да Силвой по вопросам расширения стратегического партнерства между двумя странами в сферах взаимного интереса, включая торговлю, оборону, энергетику, космос, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и культурные связи

Источник: https://www.tribuneindia.com/news/world/pm-modi-discusses-defence-agriculture-and-trade-with-argentina-president/