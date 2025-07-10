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Сборная Кыргызстана по тайскому боксу успешно выступила на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по тайскому боксу успешно выступила на чемпионате мира, который прошёл в итальянской Вероне. По итогам соревнований кыргызстанцы завоевали две золотые и одну бронзовую медаль.

Чемпионами мира стали Никита Цой в весовой категории до 63,5 кг и Абу-Бакр Бакиев (до 32 кг). Бронзовую медаль завоевал Абдулла Кудайбердиев в категории до 67 кг.

Сборная выступала под руководством главного тренера Дильшата Даутова и тренера Ильяра Бакиева.

Этот результат стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки кыргызстанских спортсменов и успешного развития тайского бокса в стране.


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URL: https://www.vb.kg/447982
Теги:
тайский бокс, чемпионат мира, Кыргызстан
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