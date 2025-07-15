TED Talk 2: "Город за 15 минут" - новое будущее городской жизни в Бишкеке

Бишкек, июль 2025 года - Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы могли за 15 минут пешком от дома отвести ребенка в школу, купить свежие продукты, пройти медосмотр или встретиться с друзьями? TED Talk № 2 под названием "Город за 15 минут - мечта ближе, чем вы думаете" - это не просто публично-частный диалог, а возможность прикоснуться к модели города, которая уже меняет мир. Модель, в которой все основные удобства находятся в пределах 15 минут ходьбы.

Мероприятие состоится 18 июля 2025 года в 14:30 в отеле Sheraton Bishkek и представит миниатюрную версию "города за 15 минут". Участники пройдут через серию станций, моделирующих такие объекты, как школы, больницы, магазины, парки, спортивные площадки и общественные пространства. Каждая остановка будет представлять собой живой срез городского дизайна, ориентированного на человека, а не на расстояния.

Согласно докладу ООН "World Urbanization Prospects 2023", более 56% населения Земли уже живут в городах, и к 2050 году эта цифра вырастет до 70%. Однако быстрая урбанизация не всегда означает высокое качество жизни. Миллионы людей ежегодно теряют сотни часов в пробках, страдают от нехватки зеленых зон и потери чувства общности.

Опрос McKinsey (2022) показал: 72% городских жителей испытывают стресс из-за длительных ежедневных поездок. 79% готовы сменить место жительства, если будут жить в районе с необходимой инфраструктурой в радиусе 15 минут.

Время передвижения по городу в пределах Парижа сократилось с 47 до 28 минут после внедрения модели "города за 15 минут". Иллюстрация: Shutterstock.

От Парижа - места, где зародилась концепция "города за 15 минут", - до Мельбурна и Сеула, все передовые мегаполисы, внедрившие эту модель, отметили значительные изменения: заметное сокращение времени перемещения внутри города, резкий рост удовлетворенности общественным транспортом, а также увеличение времени, которое горожане могут проводить с семьей, друзьями и в сообществе.

Этот подход доказывает, что при более разумной, интегрированной и ориентированной на человека организации пространства "город за 15 минут" становится ответом на ключевые проблемы современных городов: пробки, удаленность, дефицит человеческих связей.

Но возникает вопрос: "город за 15 минут" должен начинаться с чего - с чертежей планировки, с градостроительной политики или с самых простых потребностей людей и глубокого понимания со стороны инвестора? TED Talk № 2 станет началом этого диалога. Помимо статистики и теоретических моделей, реальные истории и живые примеры помогут зрителям легче представить себе "город за 15 минут" не только на бумаге, но и как реальность, которая постепенно воплощается в жизнь.

Бишкек вступает в эпоху реконструкции, и модель "города за 15 минут" - уже не далекая перспектива, а возможность для каждого представить и внести вклад в формирование будущей жизни. TED Talk № 2 организуется компанией RCA Living - девелопером проекта Royal Central Park - при участии ведущих экспертов в области градостроительства, недвижимости и сотен гостей. На мероприятии участники получат возможность пообщаться с экспертами, представителями власти и бизнеса, чтобы найти ответ на вопрос "Как город может помочь жителям стать счастливее каждый день?"

Ведущим TED Talk № 2 станет Урмат Борченов - опытный ведущий и один из самых влиятельных инфлюенсеров Кыргызстана в сфере городского образа жизни. С его обаянием, остроумием и способностью к тонкому взаимодействию Урмат создаст открытую и многогранную атмосферу диалога между спикерами и аудиторией.

Его будут сопровождать спикеры - ведущие отраслевые эксперты, включая г-на Атая Самыйбека уулу, генерального директора консалтингово-дизайнерской группы Sonun, урбаниста и специалиста по устойчивому развитию из Кыргызстана; г-на Кима Николая Владимировича, генерального директора Amanat Invest, эксперта с более чем 20-летним опытом в инвестиционной и девелоперской деятельности в Бишкеке; г-на Ву Тхань Конга, директора по инвестициям и развитию продукта, представителя девелопера RCA Living; представителя Государственного комитета по строительству и градостроительству города Бишкек. Каждый из приглашенных представит свою уникальную точку зрения на вопросы планирования, проектирования и устойчивого развития городской среды.

Royal Central Park - первая реализация "Все в одном" интегрированной концепции "города за 15 минут"

Особенно важно, что с участием представителей RCA Living, инвестора проекта Royal Central Park - первого масштабного жилого проекта в Кыргызстане, основанного на концепции "15 минут", TED Talk № 2 станет местом, где идея встречается с действием, а видение - с реальным опытом.

Начиная с июня 2025 года, серия мероприятий TED Talk, организуемая RCA Living в сотрудничестве с государственными и частными организациями, шаг за шагом формирует уникальное пространство для диалога между властью и обществом в столице - с целью найти общее видение будущего Бишкека как города для жизни.

И это еще не все. Следующим этапом станет TED Talk № 3, запланированный на 8 августа 2025 года - событие, открывающее новые взгляды на истинные ценности жизни, к которым стремятся жители современных городов.

Именно через такие многогранные диалоги будут постепенно формироваться рекомендации по политике, планированию и новым моделям развития, нацеленным на создание городского будущего, которое станет не только лучше, но и ближе к человеку.

Приходите на TED Talk № 2, чтобы не просто услышать о "городе за 15 минут", а попробовать пожить в нем уже сейчас.

ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ В TED TALK № 2:

Время: 14:30–17:00, пятница, 18 июля 2025 года

Место: Sheraton Bishkek Hotel, Ballroom

Участие: бесплатное

Регистрация и вопросы: Алтунай - менеджер по продажам +996 997 118 111

Организатор: RCA Living

Партнеры: Nikken Sekkei, Департамент градостроительства и архитектуры г. Бишкек

Онлайн-трансляция:

Facebook: Royal Central Park

Instagram: @royalcentralpark

YouTube: Royal Central Park