Женская сборная Кыргызстана по борьбе заняла 4 место на чемпионате Азии

Женская сборная Кыргызстана по спортивной борьбе заняла 4 место на чемпионате Азии среди спортсменок до 20 лет, который прошёл в Бишкеке. Об этом сообщает Prosports.kz.

В соревнованиях, состоявшихся 11 июля, было разыграно 10 комплектов медалей. В составе кыргызской команды выступили 10 спортсменок, завоевавших 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые.

По итогам турнира в командном зачёте Кыргызстан набрал 125 очков и занял 4 место среди 10 национальных сборных.

Этот результат является значимым достижением для молодёжной сборной страны и подтверждает высокий уровень развития женской борьбы в Кыргызстане.