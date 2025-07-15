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Женская сборная Кыргызстана по борьбе заняла 4 место на чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по спортивной борьбе заняла 4 место на чемпионате Азии среди спортсменок до 20 лет, который прошёл в Бишкеке. Об этом сообщает Prosports.kz.

В соревнованиях, состоявшихся 11 июля, было разыграно 10 комплектов медалей. В составе кыргызской команды выступили 10 спортсменок, завоевавших 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые.

По итогам турнира в командном зачёте Кыргызстан набрал 125 очков и занял 4 место среди 10 национальных сборных.

Этот результат является значимым достижением для молодёжной сборной страны и подтверждает высокий уровень развития женской борьбы в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/448140
Теги:
женская борьба, Кыргызстан
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