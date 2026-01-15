В Бишкеке презентовали здание Rox Center и ход работ над Royal Central Park

Сегодня,15 января 2026 года, группа компаний Rox Group официально открыла здание Rox Center, расположенное на проспекте Чуй в самом центре города Бишкек. Почётным гостем торжественного мероприятия стал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

В ходе визита глава кабмина ознакомился с историей и этапами обновления здания "Айпери", внимательно выслушав презентацию девелопера о пути его восстановления и трансформации.

Одновременно инвестор RCA Living представил ключевые достижения Rox Group в Кыргызстане, включая развитие таких брендов, как RCA Living, Rox Energy и Rox Living Global.

Следуя философии "Возрождение наследия", Rox Center вдохнул новую жизнь в историческое здание "Айпери", превратив его в знаковый архитектурный объект, где бережно сохранённые исторические ценности гармонично сочетаются с современной, динамичной архитектурой. Расположенный в историческом здании на ключевом городском перекрёстке Бишкека, Rox Center стал наглядным примером взвешенного подхода к сохранению культурного наследия и его интеграции в контекст современного развития города.

Тщательно сохранённые классические архитектурные элементы в сочетании с современными решениями сформировали величественный, элегантный и выразительный облик здания. В результате глубоких исследований и кропотливой работы над каждой деталью Rox Center был преобразован в современное, креативное и профессиональное рабочее пространство для компаний RCA Living, ROX Energy и ROX Living Global.

Особое внимание в Rox Center уделено не только архитектуре, но и формированию пространства жизненного опыта месту, где передовые технологии сочетаются с художественными инсталляциями. Под лозунгом "Создавая удобство" гостям была представлена концепция all-in-one мегапроекта Royal Central Park через макет проекта, демонстрационные квартиры и технологические решения, позволяющие наглядно ощутить масштаб, инфраструктуру и философию современного, комфортного и гармоничного образа жизни.

В завершение рабочей поездки Адылбек Касымалиев посетил строительную площадку крупного инвестиционного проекта "Royal Central Park", реализуемого вьетнамской компанией "Rox Group".

Представитель компании презентовал ход строительных работ и отметил, что проект "Royal Central Park" задуман как современный многофункциональный комплекс, объединяющий жилые и общественные пространства.

Глава кабинета министров подчеркнул важность соблюдения стандартов качества и экологических норм при ведении масштабного строительства, а также роль подобных инвестиционных проектов в обновлении архитектурного облика и инфраструктуры столицы. Он также акцентировал внимание на политике государства по поддержке бизнеса.

"Кабинет Министров прилагает все усилия для создания максимально благоприятных условий для инвесторов. Двери Правительства открыты для вас 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - заявил Касымалиев.

По итогам рабочей поездки Адылбек Касымалиев дал ряд поручений профильным городским службам и государственным органам по дальнейшему развитию инфраструктуры Бишкека и оперативному сопровождению значимых инвестиционных инициатив.

Rox Group последовательно формирует собственное видение будущего, одновременно внося вклад в развитие Бишкека как современного, устойчивого и ориентированного на качество жизни города.

Путь развития в Центральной Азии - это долгосрочная и системная стратегия. На следующем этапе Rox Group продолжает подтверждать свою приверженность сотрудничеству с городом Бишкек в вопросах сохранения исторического наследия, продвижения культурных ценностей и внедрения передовых международных практик в инвестиционной, девелоперской и управленческой деятельности группы ROX.