Иран выступает за создание зоны, свободной от ядерного оружия, в регионе

В посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике заявили о позиции Ирана по вопросу о создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке.

В соответствии с политикой и позицией Ирана как участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его категорическим отрицанием всех видов оружия массового уничтожения, Исламская Республика Иран заявляет, что, исходя из миролюбивых и гуманистических учений ислама, рационального подхода к национальным интересам и горького опыта химических атак иракского режима Баас на иранских бойцов и мирных граждан в течение восьмилетней навязанной войны, она активно продвигает идею полного и окончательного уничтожения ядерного оружия на международной арене, в том числе на всех заседаниях ООН, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и конференциях по пересмотру ДНЯО.

Иран с 1974 года является инициатором идеи создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, и по-прежнему стремится к реализации этой инициативы. Для этого необходима постоянная и эффективная поддержка со стороны международного

сообщества. Ядерное оружие израильского режима представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности как в регионе Ближнего Востока, так и за его пределами. Израиль не уважает нормы международного права и не является участником ни одного международного режима, запрещающего оружие массового уничтожения.

Военная агрессия израильского режима при поддержке США, прямое участие США в этой навязанной Ирану войне, а также нападения обеих стран на ядерные объекты Ирана, убийства иранских ядерных ученых и их невинных семей, зверская политика режима в Газе и массовые убийства мирных жителей - всё это подтверждает геноцидный характер политики израильского режима. Кроме того, лидеры Израиля неоднократно угрожали Ирану ядерным оружием. Один из израильских министров даже заявил о возможности применения ядерного оружия против жителей Газы.

Продвижение выполнения резолюции конференции по пересмотру и бессрочному продлению действия ДНЯО 1995 года в части создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, является одним из дипломатических приоритетов Ирана.

Израиль и безграничная поддержка со стороны США являются основными препятствиями на пути реализации резолюции 1995 года по Ближнему Востоку. США и западные страны закрывают глаза на угрозу, исходящую от тайной ядерной программы и арсенала израильского режима, и оказывают ему поддержку. Решения конференции по пересмотру ДНЯО 2010 года о реализации резолюции 1995 года не были выполнены из-за односторонней позиции США. Конференция 2015 года также провалилась из-за противодействия США по вопросу Ближнего Востока. США практически во всех аспектах ДНЯО проводят одностороннюю политику, подрывающую договор.

Чрезмерное внимание ряда западных стран к противодействию Ирану или к ядерному разоружению Корейского полуострова явно противоречит их политике в отношении ядерного оружия израильского режима. Эти страны требуют разоружения от Северной Кореи, но при этом молчат о ядерном арсенале сионистского режима и даже поддерживают его. Это является ярким примером двойных стандартов в вопросе нераспространения. Устранение ядерной угрозы Израиля необходимо для предотвращения распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке и является стратегической необходимостью.

Международное сообщество должно обязать израильский режим и США сыграть свою роль в процессе создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. В этом направлении сионистский режим должен незамедлительно и без всяких условий передать под международный контроль, запечатать и уничтожить все свои делящиеся материалы, ядерное и другое оружие массового уничтожения, присоединиться в качестве неядерного государства к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также к Конвенциям о химическом и биологическом оружии и согласиться на последующие инспекции соответствующих международных организаций.

В то время как Иран и многие другие ближневосточные страны настойчиво выступают за создание зоны, свободной от оружия массового уничтожения, США и израильский режим являются ее единственными реальными, постоянными и практическими противниками.