Акжол Махмудов уступил Нао Кусаке в контрольной схватке на сборах в Японии

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе продолжает учебно-тренировочные сборы в Японии, где состоялась важная контрольная встреча между двукратным призёром Олимпийских игр и двукратным чемпионом мира Акжолом Махмудовым и олимпийским чемпионом из Японии Нао Кусакой.

По информации Prosports.kz, схватка завершилась со счётом 3:3, но победу по последнему результативному действию одержал японский борец Нао Кусака. Встреча была очень напряжённой и показала высокий уровень подготовки обеих сторон.

Стоит отметить, что Махмудов и Кусака уже дважды встречались на официальных турнирах. В полуфинале чемпионата мира 2023 года, прошедшего в Белграде, Махмудов одержал победу со счётом 7:5. Однако в финале чемпионата Азии 2024 года в Бишкеке японец взял реванш, выиграв со счётом 4:2.

Эти встречи демонстрируют высокий уровень борьбы между двумя спортсменами, которые входят в число главных претендентов на медали на Олимпийских играх в Париже-2024.

Сборы в Японии служат важной подготовительной базой для кыргызстанской команды перед ключевыми международными соревнованиями, позволяя спортсменам оттачивать технику и повышать физическую форму, а также набирать опыт в схватках с мировыми лидерами борьбы.

Видео с контрольной схватки доступно в спортивных медиа и социальных сетях, где болельщики могут оценить мастерство и борьбу двух титанов мирового спорта.