Димаш Кудайберген отказался от гонорара за выступление на Иссык-Куле

С 20 по 22 июля на ипподроме села Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области вновь пройдет IV Международный фестиваль эстрадной музыки "Мейкин Азия".

В этом году масштаб мероприятия впечатляет: организаторы ожидают участников из более чем 25 стран Азии и Европы. На сцену выйдут артисты из Казахстана, Турции, России и других государств. Конечно, не обойдется без выступлений лучших исполнителей Кыргызстана.

Как сообщил на пресс-конференции в Бишкеке заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев, одним из главных гостей фестиваля станет казахстанский певец Димаш Кудайберген.

"Он приедет по зову сердца. Димаш отказался от гонорара", - отметил Ажымалиев.

Фестиваль "Мейкин Азия" проводится с 2019 года и уже стал одной из главных культурных площадок региона. Организаторы обещают насыщенную программу и новые имена, а поклонников Димаша на берегу Иссык-Куля, по всей видимости, ждет особенный вечер.