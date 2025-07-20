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Оливия Смит стала самой дорогой футболисткой в истории женского футбола

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- Самуэль Деди Ирие
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Канадская нападающая Оливия Смит установила трансферный рекорд в истории женского футбола. Как сообщает Русская служба BBC, 20-летняя футболистка перешла из "Ливерпуля" в лондонский "Арсенал" за рекордные 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов).

Эта сумма стала самой крупной в истории женских футбольных трансферов. "Ливерпуль" заработал на переходе около 800 тысяч фунтов, что также стало рекордом для клуба. Управляющий директор "Ливерпуля" Энди О"Бойл отказался от ряда менее выгодных предложений, дожидаясь максимальной суммы сделки.

Оливия Смит начала профессиональную карьеру в португальском клубе "Спортинг". В прошлом сезоне она провела 25 матчей за "Ливерпуль" и забила 9 голов. Теперь молодая канадка будет выступать за "Арсенал", один из ведущих клубов Европы.


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URL: https://www.vb.kg/448300
Теги:
Канада, футбол, женщины
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