В КР в 2025 г планируют искусственно осеменить не менее 200 тысяч КРС

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сегодня передал специалистам по искусственному осеменению Чуйской области 18 из 160 единиц оборудования закупленных для искусственного осеменения КРС по всей стране.

Оборудования закуплены в рамках проекта Всемирного банка "Развитие устойчивых агрокластеров", реализуемого Центром конкурентоспособности агробизнеса.

Каждый комплект включает полный набор оборудования, необходимых для полноценного проведения искусственного осеменения - сосуд Дьюара для хранения замороженного семени, шприц-катетер, термостат-оттаиватель и термометр.

"Благодаря особому вниманию Президента страны Садыра Жапарова к агропромышленному сектору, государственная поддержка сельского хозяйства проводится на достойном уровне. Кабинет Министров выделил 1 млрд 849 млн сомов на реализацию проекта "Развитие племенного животноводства. Из республиканского бюджета на развитие искусственного осеменения выделено 60 млн сомов, и планируется искусственно осеменить не менее 200 тыс. коров и телок", - отметил Бакыт Торобаев.

Следует отметить, что искусственное осеменение:

* улучшает качество породы;

* повышает продуктивность;

* снижает затраты и увеличивает доходы;

* защищает от инфекционных заболеваний;

* предупреждает бесплодие.

Для справки: В последние годы эта отрасль демонстрирует стабильный рост и вносит значительный вклад в экономику страны. В январе-мае 2025 года валовой внутренний продукт составил 573,1 млрд сомов, увеличившись на 12,3%. Объем производства продукции сельского хозяйства составил 82,3 млрд. сомов, из них темп роста животноводства – 103%. По итогам 2024 года:

* Крупный рогатый скот – 1 млн. 828 тыс. голов (рост на 1,5%);

* Коровы – 918,6 тыс. голов (рост на 1,8%);

* Овцы и козы – 6 млн. 283 тыс. голов (рост на 1,1%);

* Лошади – 553,5 тыс. голов (рост на 2,0%).