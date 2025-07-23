Кыргызстанские триатлеты выступают на Кубке Азии и учебном сборе в Малайзии

В Малайзии стартовал Кубок Азии по триатлону среди юниоров, в котором принимают участие спортсмены из Кыргызстана. Под руководством главного тренера Антона Крамаренко национальную команду представляют четверо триатлетов: Ангелина Блиндул, Илим Садыков, Инна Крамаренко и Адамхан Саламатов.

Соревнования проходят на высоком уровне, собрав сильнейших молодых спортсменов из разных стран Азии. Для кыргызстанских триатлетов этот турнир - важный этап подготовки и проверки спортивной формы перед предстоящими международными стартами.

Помимо основного состава, в Малайзии также проходит международный учебно-тренировочный сбор Asia Triathlon для категории U-15. В нем принимают участие молодые спортсмены из Кыргызстана - Татьяна Кокина и Атай Кымбатов, которых готовит тренер Роза Биккинина. Такой опыт позволит им набраться международного опыта и повысить спортивный уровень.

Участие в Кубке Азии и учебных сборах является частью долгосрочной стратегии развития триатлона в Кыргызстане, направленной на подготовку новых поколений спортсменов и повышение их конкурентоспособности на мировой арене.