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Кыргызстанские триатлеты выступают на Кубке Азии и учебном сборе в Малайзии

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- Самуэль Деди Ирие
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В Малайзии стартовал Кубок Азии по триатлону среди юниоров, в котором принимают участие спортсмены из Кыргызстана. Под руководством главного тренера Антона Крамаренко национальную команду представляют четверо триатлетов: Ангелина Блиндул, Илим Садыков, Инна Крамаренко и Адамхан Саламатов.

Соревнования проходят на высоком уровне, собрав сильнейших молодых спортсменов из разных стран Азии. Для кыргызстанских триатлетов этот турнир - важный этап подготовки и проверки спортивной формы перед предстоящими международными стартами.

Помимо основного состава, в Малайзии также проходит международный учебно-тренировочный сбор Asia Triathlon для категории U-15. В нем принимают участие молодые спортсмены из Кыргызстана - Татьяна Кокина и Атай Кымбатов, которых готовит тренер Роза Биккинина. Такой опыт позволит им набраться международного опыта и повысить спортивный уровень.

Участие в Кубке Азии и учебных сборах является частью долгосрочной стратегии развития триатлона в Кыргызстане, направленной на подготовку новых поколений спортсменов и повышение их конкурентоспособности на мировой арене.


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URL: https://www.vb.kg/448448
Теги:
спорт, Кыргызстан
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