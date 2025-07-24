Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 100.90 - 101.80

Кыргызстанские бойцы блистают на международных турнирах по ММА

51  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский боец Жакшылык Мырзабеков одержал громкую победу на турнире ACA 188, проходившем в России. Он эффектно нокаутировал второго номера своего дивизиона, продемонстрировав уверенную технику и нокаутирующую мощь. Эта победа значительно укрепляет его позиции в рейтинге и приближает к возможному титульному бою.

Тем временем, ещё один представитель Кыргызстана - Кубанычбек Абдисалам уулу - готовится к дебюту в Legacy Fighting Alliance (LFA). Турнир состоится в США и станет для бойца важной ступенью в развитии международной карьеры. Выступление в LFA - это шанс для бойца заявить о себе на мировой арене и, возможно, попасть в UFC.

Также внимание поклонников смешанных единоборств привлек турнир UFC в Нэшвилле, где известный американский тяжеловес Деррик Льюис, также известный как "Чёрный зверь", завершил бой нокаутом всего за 38 секунд. Мощный удар отправил соперника на пол уже в первом раунде.

Кыргызстанские бойцы продолжают демонстрировать высокий уровень и уверенно закрепляются на мировой ММА-сцене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448471
Теги:
смешанные бои, турнир, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  