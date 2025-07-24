Кыргызстанские бойцы блистают на международных турнирах по ММА

Кыргызстанский боец Жакшылык Мырзабеков одержал громкую победу на турнире ACA 188, проходившем в России. Он эффектно нокаутировал второго номера своего дивизиона, продемонстрировав уверенную технику и нокаутирующую мощь. Эта победа значительно укрепляет его позиции в рейтинге и приближает к возможному титульному бою.

Тем временем, ещё один представитель Кыргызстана - Кубанычбек Абдисалам уулу - готовится к дебюту в Legacy Fighting Alliance (LFA). Турнир состоится в США и станет для бойца важной ступенью в развитии международной карьеры. Выступление в LFA - это шанс для бойца заявить о себе на мировой арене и, возможно, попасть в UFC.

Также внимание поклонников смешанных единоборств привлек турнир UFC в Нэшвилле, где известный американский тяжеловес Деррик Льюис, также известный как "Чёрный зверь", завершил бой нокаутом всего за 38 секунд. Мощный удар отправил соперника на пол уже в первом раунде.

Кыргызстанские бойцы продолжают демонстрировать высокий уровень и уверенно закрепляются на мировой ММА-сцене.