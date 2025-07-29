Женская сборная Нигерии по футболу завоевала рекордный 10-й титул WAFCON

Женская сборная Нигерии по футболу завоевала рекордный 10-й титул Кубка африканских наций (WAFCON), одержав волевую победу над хозяйками турнира - сборной Марокко - со счётом 3:2 в финале, который прошёл на стадионе "Олимпик" в Рабате.

К перерыву марокканки вели 2:0 благодаря голам Гизлан Шеббак и Санаа Мссауди, однако во втором тайме Нигерия полностью перевернула ход встречи. Эстер Окоронкво реализовала пенальти на 64-й минуте, затем ассистировала Фолашаде Иджамилуси, сравнявшей счёт на 71-й. Победный гол на 88-й минуте забила Дженнифер Эчегини после подачи Окоронкво со штрафного.

Сборная Нигерии, прозванная "Супер Фальконс", продолжила свою победную серию и стала первой командой, выигравшей новый трофей WAFCON, а также заработала $1 миллион призовых - сумму, удвоенную по сравнению с предыдущим турниром.

Для Марокко это стало вторым подряд поражением в финале. Федерация привлекла экс-тренера чемпионок мира 2023 года Хорхе Вильду, однако команда вновь осталась без титула. Гизлан Шеббак стала лучшим бомбардиром турнира (5 голов), но не смогла повторить успех своего отца - чемпиона Африки 1976 года Ларби Шеббака.

Следующий розыгрыш WAFCON состоится в Марокко в марте 2026 года.