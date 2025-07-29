Погода
$ 87.12 - 87.63
€ 101.62 - 102.62

Женская сборная Нигерии по футболу завоевала рекордный 10-й титул WAFCON

158  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Нигерии по футболу завоевала рекордный 10-й титул Кубка африканских наций (WAFCON), одержав волевую победу над хозяйками турнира - сборной Марокко - со счётом 3:2 в финале, который прошёл на стадионе "Олимпик" в Рабате.

К перерыву марокканки вели 2:0 благодаря голам Гизлан Шеббак и Санаа Мссауди, однако во втором тайме Нигерия полностью перевернула ход встречи. Эстер Окоронкво реализовала пенальти на 64-й минуте, затем ассистировала Фолашаде Иджамилуси, сравнявшей счёт на 71-й. Победный гол на 88-й минуте забила Дженнифер Эчегини после подачи Окоронкво со штрафного.

Сборная Нигерии, прозванная "Супер Фальконс", продолжила свою победную серию и стала первой командой, выигравшей новый трофей WAFCON, а также заработала $1 миллион призовых - сумму, удвоенную по сравнению с предыдущим турниром.

Для Марокко это стало вторым подряд поражением в финале. Федерация привлекла экс-тренера чемпионок мира 2023 года Хорхе Вильду, однако команда вновь осталась без титула. Гизлан Шеббак стала лучшим бомбардиром турнира (5 голов), но не смогла повторить успех своего отца - чемпиона Африки 1976 года Ларби Шеббака.

Следующий розыгрыш WAFCON состоится в Марокко в марте 2026 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448645
Теги:
футбол, Нигерия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  