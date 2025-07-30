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Месси вместе с супругой попал в объектив "kiss cam" на концерте в Майами

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- Самуэль Деди Ирие
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Футболист Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо стали центром внимания на концерте Coldplay в Майами, где попали в объектив знаменитой "kiss cam" (камеры для поцелуев). Появление пары вызвало восторг у публики, которая громко скандировала: "Месси, Месси".

38-летний игрок клуба "Интер Майами" провёл вечер в Hard Rock Stadium вместе с женой и тремя детьми - Тиаго, Матео и Чиро. Семья наслаждалась концертом из VIP-ложи. Появление Месси произошло всего через несколько дней после скандального инцидента с генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу Кристин Кабот, которые попали в неловкую ситуацию на "kiss cam" на концерте в Бостоне.

Крис Мартин приветствовал Месси со сцены

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин публично поприветствовал футболиста и его жену со сцены:

"Лео, мой прекрасный брат. Вы с женой выглядите просто великолепно. Спасибо, что пришли на наш концерт. Ты - величайший спортсмен всех времён".

Месси улыбался и махал зрителям рукой. Позже Антонелла опубликовала фотографии с концерта в Instagram, чем вызвала ещё больший восторг фанатов.


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URL: https://www.vb.kg/448659
Теги:
футбол
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