Месси вместе с супругой попал в объектив "kiss cam" на концерте в Майами

Футболист Лионель Месси и его супруга Антонелла Роккуццо стали центром внимания на концерте Coldplay в Майами, где попали в объектив знаменитой "kiss cam" (камеры для поцелуев). Появление пары вызвало восторг у публики, которая громко скандировала: "Месси, Месси".

38-летний игрок клуба "Интер Майами" провёл вечер в Hard Rock Stadium вместе с женой и тремя детьми - Тиаго, Матео и Чиро. Семья наслаждалась концертом из VIP-ложи. Появление Месси произошло всего через несколько дней после скандального инцидента с генеральным директором компании Astronomer Энди Байроном и директором по персоналу Кристин Кабот, которые попали в неловкую ситуацию на "kiss cam" на концерте в Бостоне.

Крис Мартин приветствовал Месси со сцены

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин публично поприветствовал футболиста и его жену со сцены:

"Лео, мой прекрасный брат. Вы с женой выглядите просто великолепно. Спасибо, что пришли на наш концерт. Ты - величайший спортсмен всех времён".

Месси улыбался и махал зрителям рукой. Позже Антонелла опубликовала фотографии с концерта в Instagram, чем вызвала ещё больший восторг фанатов.