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Боксер Джошуа и блогер Джейк Пол договорились о бое - $40 млн на кону

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- Самуэль Деди Ирие
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Британский боксер Энтони Джошуа и американский блогер и шоумен Джейк Пол устно согласовали бой, который может стать одним из самых кассовых в истории. Ожидается, что каждый из участников может заработать до $40 миллионов.

Джейк Пол, недавно победивший Хулио Сезара Чавеса-младшего, продолжает добиваться боя с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе. На фоне своей активности и появления на поединке Усик - Дюбуа, Пол заявил: "Мы устроим один из крупнейших боев в истории бокса. Это не вопрос - это реальность. Когда я нокаутирую Джошуа, мое имя войдет в историю".

Финансовый эксперт Роб Уилсон заявил, что благодаря популярности Пола среди молодежи и его влиянию в соцсетях, доход от поединка может превысить $40 миллионов, особенно если бой пройдет на стадионе "Уэмбли". По его словам, бой способен принести даже больше, чем бой Пола с Майком Тайсоном.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что переговоры ведутся и бой может состояться уже в следующем году. По его словам, Джейк Пол согласился на лишь 1% от призового фонда. "Если люди хотят, чтобы Энтони Джошуа завершил карьеру Джейка Пола за один вечер, мы можем это устроить. Этот бой может побить все рекорды по просмотрам", - заявил Хирн.


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URL: https://www.vb.kg/448709
Теги:
бокс
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