"Бежать пришлось через окно". Футболист Жоэль Кожо поведал о побеге из Оша

Известный нападающий сборной Кыргызстана Жоэль Кожо поделился историей из начала своей футбольной карьеры в стране. В интервью YouTube-каналу Lights Podcast он рассказал, как руководство ошского клуба "Алай" в 2017 году удерживало его паспорт, чтобы не дать возможности перейти в другую команду.

По словам футболиста, документ у него изъяли под предлогом оформления визы, а после отказались возвращать. В тот период Кожо был лучшим бомбардиром команды и вскоре стал лучшим снайпером чемпионата Кыргызстана. Но просьба о повышении зарплаты, необходимой для помощи семье, была отклонена, как и желание расторгнуть контракт.

"Мне сказали, что паспорт нужен для визы. А когда я попросил вернуть его, чтобы рассмотреть предложения других клубов, мне отказали. Тогда я сказал, что просто хочу немного пожить в Бишкеке, в Оше было скучно. Они поверили, отдали документы, а я быстро собрал вещи и через окно выбрался из гостиницы. Оттуда сразу в столицу, а потом вылетел в Армению", - вспоминает нападающий.

Однако вскоре он вернулся. Представители "Алая" связались с ним и предложили лучшие условия. Кроме того, в Оше Кожо познакомился с девушкой, которая позже стала его женой. Он продолжил выступать за клуб до 2021 года.