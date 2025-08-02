КПЛ 2025 : "Абдыш-Ата" и "ОшМУ" одержали уверенные победы в очередном туре

В рамках чемпионата Кыргызстана по футболу прошли два захватывающих матча с яркими голевыми моментами.

В Кара-Балте "Абдыш-Ата" разгромила "Кыргызалтын" со счётом 6:2. Гости из Канта быстро взяли инициативу и забили шесть мячей. Голами отметились Алексей Козлов (18-я минута), Баррето, оформивший дубль (24-я и 29-я), Рикельме Силва (52-я), Азат Атабаев (64-я) и Женишбеков (90-я). "Кыргызалтын" ответил двумя голами во втором тайме - отличились Турусбек уулу (74-я) и Чиж (81-я), но это не спасло команду от поражения.

В Бишкеке "ОшМУ" одержал волевую победу над "Илбирсом" - 3:1. Хозяева открыли счёт на 42-й минуте благодаря голу Имерова, однако гости быстро собрались и забили три мяча: Ричард отличился дважды (50-я и 87-я минуты), а Айсаров установил окончательный счёт на 80-й минуте.

Победы "Абдыш-Аты" и "ОшМУ" позволили командам укрепить позиции в турнирной таблице и продолжают борьбу за высокие места в чемпионате.

Следующие матчи обещают не менее зрелищную и напряжённую борьбу за чемпионство Кыргызстана.