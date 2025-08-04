В Чуйскую область с Иссык-Куля и Нарына привезены для уборки 100 комбайнов

В 2025 году в уборке зерновых по Кыргызстану задействованы 1618 из 1935 зерноуборочных комбайнов, уровень готовности техники составляет 84%. Кампания проводится практически во всех регионах страны.

В связи с высокой нагрузкой на комбайны в Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Чуйской областях Министерством была организована работа по равномерному распределению техники. В Чуйскую область привлечено около 100 комбайнов из Иссык-Кульской и Нарынской областей. Работы завершаются.

В южных регионах задействовано более 400 комбайнов, около 100 из них работают в предгорных зонах. Нагрузка на один комбайн в 2025 году составила 260,1 га.