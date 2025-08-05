Рашфорд забил первый гол за "Барселону" и ждет регистрации в Ла Лиге

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды, отметился своим первым голом за каталонский клуб. Англичанин вышел на замену в товарищеском матче против южнокорейского клуба "Тэгу" и забил пятый мяч своей команды. Встреча завершилась уверенной победой "Барселоны" со счётом 5:0.

Ранее в матче дубль оформил Гави, по одному голу забили Роберт Левандовски и Тони Фернандес. Для Рашфорда этот гол стал важным шагом на фоне перехода, о котором он давно мечтал.

Несмотря на удачное начало в новом клубе, Рашфорд пока официально не зарегистрирован для участия в Ла Лиге. Причина - финансовые трудности "Барселоны" и ограничения, связанные с правилами финансового фэйр-плей. В такой же ситуации находятся и другие новички клуба: Жоан Гарсия, Войцех Щенсны и Жерар Мартин.

Рашфорд прокомментировал ситуацию спокойно:

"Я не переживаю по поводу регистрации. Это задача клуба, и я уверен, что всё решится. Моя цель - тренироваться и быть готовым к старту сезона", - заявил футболист.

Англичанин намерен перезапустить карьеру после трудного периода в "Манчестер Юнайтед" и уже демонстрирует настрой на успешное выступление в составе "Барселоны".