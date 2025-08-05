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Юные спортсмены Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии по ушу

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Федерации ушу Кыргызстана показала достойные результаты на 12-м чемпионате Азии среди юниоров, прошедшем в городе Цзянъинь (Китай).

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из 24 стран Азии. Андрей Борисов дважды занял 4-е место, а Минбай Чаримов стал шестым в своей весовой категории.

Команда была сформирована из воспитанников Школы ушу кунфу Центра "Сейтек" и выступала под руководством заслуженного тренера Натальи Нещерет.

Кыргызстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.


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URL: https://www.vb.kg/448961
Теги:
Кыргызстан, Китай, ушу
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