Юные спортсмены Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии по ушу

Сборная Федерации ушу Кыргызстана показала достойные результаты на 12-м чемпионате Азии среди юниоров, прошедшем в городе Цзянъинь (Китай).

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из 24 стран Азии. Андрей Борисов дважды занял 4-е место, а Минбай Чаримов стал шестым в своей весовой категории.

Команда была сформирована из воспитанников Школы ушу кунфу Центра "Сейтек" и выступала под руководством заслуженного тренера Натальи Нещерет.

Кыргызстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.