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Ермолов и "LBFS" второй раз подряд выиграли Кубок Южной Кореи по футзалу

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- Самуэль Деди Ирие
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Вратарь национальной сборной Кыргызстана по футзалу Кирилл Ермолов вместе с командой "LBFS" вновь стали обладателями Кубка Республики Корея. В финальном матче турнира они одержали уверенную победу над "Seoul Eunpyeong" со счётом 3:0.

"LBFS" не пропустил ни одного мяча на протяжении всего турнира, а Кирилл Ермолов был признан лучшим вратарём соревнований.

Ермолов присоединился к "LBFS" в июне 2024 года в роли играющего тренера вратарей. Ассоциация футзала Кыргызстана поздравляет спортсмена и команду с этим достижением.


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URL: https://www.vb.kg/448999
Теги:
Южная Корея, футбол, Кыргызстан
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