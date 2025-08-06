Ермолов и "LBFS" второй раз подряд выиграли Кубок Южной Кореи по футзалу

Вратарь национальной сборной Кыргызстана по футзалу Кирилл Ермолов вместе с командой "LBFS" вновь стали обладателями Кубка Республики Корея. В финальном матче турнира они одержали уверенную победу над "Seoul Eunpyeong" со счётом 3:0.

"LBFS" не пропустил ни одного мяча на протяжении всего турнира, а Кирилл Ермолов был признан лучшим вратарём соревнований.

Ермолов присоединился к "LBFS" в июне 2024 года в роли играющего тренера вратарей. Ассоциация футзала Кыргызстана поздравляет спортсмена и команду с этим достижением.