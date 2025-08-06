Инцидент в порту Джейхан вызвал вопросы к британской и турецкой сторонам

Ситуация вокруг загрязнения азербайджанской нефти органическими хлоридами в турецком порту Джейхан становится всё более напряжённой. Инцидент уже привёл к объявлению чрезвычайной ситуации в Румынии и вызывает беспокойство у экспертов и представителей бизнеса из разных стран Евразии.

Несмотря на попытки некоторых официальных лиц и компаний минимизировать масштаб проблемы, эксперты считают, что ситуация гораздо серьёзнее и может иметь долгосрочные последствия. Особенно тревожит то, что британские компании и турецкие операторы, ответственные за хранение и транспортировку нефти, проявили непрозрачность и недостаточную оперативность в реакции на инцидент.

Айжан Скакова о рисках хлоридов для Каспия и нефтетруб. Источник: kz24.news

На вопрос о возможных экологических последствиях ситуации информагентство kz24.news попросило ответить казахстанского эколога, кандидата географических наук Айжан Скакову:

"В настоящее время проблема расценена преимущественно как техническая, речь идет о качестве нефти и безопасности оборудования, а не об экологической угрозе или разливе. Опасность была бы, если нефть дошла до переработки без фильтрации. Органические хлориды грозят поведением коррозии оборудования и могут вызвать образование токсинов при переработке нефти", - отметила Скакова.

Однако слова эколога о том, что пока нет угрозы экологии, не снимают тревожных вопросов. Независимые источники отмечают, что оператор BTC Pipeline Company и такие компании, как BP, OMV и Eni, сообщили о загрязнении лишь после того, как партии нефти были доставлены в европейские порты. Ситуация в Румынии, где уже введена чрезвычайная ситуация, явно показывает, что масштабы проблемы намного шире, чем официально заявляется.

При этом Айжан Скакова подчеркнула:

"Что касается Каспийского моря, то такое загрязнение, опять же в случае утечек и попадания в открытый водоем, может нанести ущерб и серьезно нарушить устойчивость экосистемы, восстановление которой займет продолжительное время".

Несмотря на уверения эколога в отсутствии прямого вреда для природы на данный момент, сама необходимость подобных заверений указывает на то, что риски по-прежнему остаются высокими, особенно в условиях информационной непрозрачности со стороны ответственных компаний.

Опыт предыдущих инцидентов показывает, что подобные загрязнения могут быстро превратиться в крупномасштабные кризисы, которые наносят значительный экономический и экологический ущерб странам региона. Тот факт, что экологам приходится осторожно подбирать слова в комментариях о происходящем, лишний раз подчёркивает серьёзность и чувствительность ситуации.

Таким образом, несмотря на успокоительные комментарии отдельных экспертов, ситуация вокруг загрязнения азербайджанской нефти требует более тщательной и независимой оценки. Важно добиться прозрачности действий со стороны всех участников, чтобы избежать потенциально катастрофических последствий.