Ветеран сборной Хорватии и полузащитник Лука Модрич обратился к игрокам "Милана", включая нигерийского вингера Самюэля Чуквуэзе, с призывом ставить перед собой более высокие цели, чем просто квалификация в Лигу чемпионов, по мере начала нового этапа своей карьеры на "Сан-Сиро".

39-летний Модрич присоединился к "Милану" после 13 лет в "Реале", где он выиграл пять титулов Лиги чемпионов и получил "Золотой мяч". Говоря о переходе, он отметил свою давнюю симпатию к итальянскому клубу, вдохновлённый легендой Хорватии Звонимиром Бобаном.

"Я вырос, смотря итальянский футбол, и "Милан" был моей любимой командой, особенно из-за моего кумира Бобана. У меня всегда было особое отношение к клубу", - сказал Модрич.

Он подчеркнул, что выход в Лигу чемпионов должен быть минимальной целью клуба.

"Нельзя довольствоваться лишь выходом в Лигу чемпионов. Это минимум. "Милан" должен бороться за трофеи. Это моя цель, и она должна быть целью каждого в клубе".

В прошлом сезоне "Милан" выиграл Суперкубок Италии, но уступил в Серии А и проиграл финал Кубка Италии. Без участия в еврокубках в этом сезоне Модрич считает, что у тренера Макса Аллегри есть отличная возможность построить сильную и сфокусированную команду.

Появление Модрича также должно вдохновить молодых игроков, таких как Чуквуэзе, который вступает во второй сезон и считается ключевой фигурой в атаке клуба.