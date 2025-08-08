Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

Модрич призывает "Милан" бороться за трофеи, а не только за Лигу чемпионов

159  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ветеран сборной Хорватии и полузащитник Лука Модрич обратился к игрокам "Милана", включая нигерийского вингера Самюэля Чуквуэзе, с призывом ставить перед собой более высокие цели, чем просто квалификация в Лигу чемпионов, по мере начала нового этапа своей карьеры на "Сан-Сиро".

39-летний Модрич присоединился к "Милану" после 13 лет в "Реале", где он выиграл пять титулов Лиги чемпионов и получил "Золотой мяч". Говоря о переходе, он отметил свою давнюю симпатию к итальянскому клубу, вдохновлённый легендой Хорватии Звонимиром Бобаном.

"Я вырос, смотря итальянский футбол, и "Милан" был моей любимой командой, особенно из-за моего кумира Бобана. У меня всегда было особое отношение к клубу", - сказал Модрич.

Он подчеркнул, что выход в Лигу чемпионов должен быть минимальной целью клуба.

"Нельзя довольствоваться лишь выходом в Лигу чемпионов. Это минимум. "Милан" должен бороться за трофеи. Это моя цель, и она должна быть целью каждого в клубе".

В прошлом сезоне "Милан" выиграл Суперкубок Италии, но уступил в Серии А и проиграл финал Кубка Италии. Без участия в еврокубках в этом сезоне Модрич считает, что у тренера Макса Аллегри есть отличная возможность построить сильную и сфокусированную команду.

Появление Модрича также должно вдохновить молодых игроков, таких как Чуквуэзе, который вступает во второй сезон и считается ключевой фигурой в атаке клуба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449065
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  