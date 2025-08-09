"Если вода из Сибири не придёт в ЦА, то 100 млн беженцев приедут в Сибирь"

В ходе международного онлайн-брифинга на тему "Водные ресурсы Центральной Азии: дефицит доверия или дефицит воды?", организованного Центром геополитических исследований "Берлек-Единство" (г. Уфа), Центром исследовательских инициатив "Ma'no" (г. Ташкент) и сетевым изданием "Восточный экспресс 24", прозвучало выступление кандидата философских наук, доцента Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Равшана Назарова.

- Обычно мои слова о переброске сибирских рек в Центральную Азию звучат как глас вопиющего в пустыне. Большинство считает этот проект либо невозможным, либо слишком дорогим. Но разве есть что-то дороже человеческой жизни? Сегодня регион Центральной Азии насчитывает 80 миллионов человек, и это население растёт. Уже совсем скоро мы достигнем критической отметки в 100 миллионов.

Хочу обратить внимание на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Самым большим потребителем воды в регионе является не Казахстан и не Узбекистан, а Туркменистан - 53 кубокилометра воды в год. Это больше, чем потребляют Казахстан и Узбекистан вместе взятые. Причины понятны: в Туркменистане самый изношенный парк эксплуатационных сооружений, огромные потери воды за счёт испарения и минимальное количество бетонированных каналов.

В Кыргызстане, начиная с 2020 года, также наблюдается относительный дефицит воды. Проблема воды в вопросах безопасности стоит даже острее, чем проблема радикализма.

И это не преувеличение. Возьмём ситуацию с североафганским каналом. Если он будет запущен на полную мощность, Туркменистан и западные регионы Узбекистана останутся практически без воды. Последствия очевидны: экологическая миграция, которая уже известна по примеру Арала, только в гораздо больших масштабах.

Если вода из Сибири не придёт в Центральную Азию, то 100 миллионов человек из региона приедут в Сибирь. Звучит абсурдно, но такова логика реальности.

Уже в начале 1950-х годов эксперты предсказывали судьбу Аральского моря. Тогда их предупреждения никто не воспринял всерьёз. "Как так - огромный резервуар воды просто пересохнет?" Прошло время, смеяться перестали, но сделать уже ничего нельзя. Единственное, что остаётся, - засевать дно Арала засухоустойчивыми растениями. Неужели мы готовы повторить этот сценарий для всей территории Центральной Азии?

Не только хлопок, но и рис - одна из самых водоёмких культур региона. На килограмм риса требуется больше воды, чем на килограмм хлопка. И пока мы не бьём в колокола ежедневно, ситуация продолжает ухудшаться. Когда говорят, что мы на пороге кризиса, это неправда. Мы уже перешли черту, за которой начинается точка невозврата. Всё зависит от того, какие решения принимаются в этот момент.

На одного человека в Центральной Азии в среднем приходится 1500 кубометров воды в год, в то время как в России - 30 000. Да, это не 500 кубометров, как в некоторых странах Африки, но это уже критически мало. Без воды все остальные вопросы становятся второстепенными. Даже если Россия живёт в условиях водного изобилия, ей тоже стоит задуматься о будущем. Ежегодные затопления, изменение климата - всё это создаёт новые вызовы.

Взять хотя бы крупнейшее болото в мире в Сибири площадью 55 000 квадратных километров. Это больше, чем большинство европейских стран. Болота - это хорошо, когда их достаточно, но избыток тоже создаёт проблемы. Мы не можем решать эти вопросы старыми методами, копая каналы, ведь затраты будут огромными. Однако весь мир гоняет нефть и газ по трубам. Почему же вода должна быть исключением? Завтра вода станет дороже нефти, и это уже реальность для многих арабских стран.

Давайте вместе бить в набат. Письменно, устно, через документальные фильмы - любыми способами. Недавно я смотрел фильм узбекского режиссёра Сардора Исакова "История о ташкентской минеральной воде". Когда-то казалось, что этой воды хватит навсегда. Теперь её приходится добывать с большой глубины промышленными способами.

Время действовать - сейчас, - сказал он.

Источник: ВЭС24