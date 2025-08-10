Женская сборная Кыргызстана (U-20) обыграла Сингапур в отборе Кубка Азии

8 августа в Ханое (Вьетнам) молодежная женская сборная Кыргызстана по футболу одержала победу над командой Сингапура со счетом 1:0 во втором туре отборочного этапа Кубка Азии (U-20).
Единственный гол в матче забила Алина Гапарова на 25-й минуте, реализовав выход один на один с вратарем соперниц.
Ранее, 6 августа, кыргызстанки уступили Гонконгу со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке. Единственный гол за Кыргызстан тогда также забила Гапарова.
Следующий матч сборная Кыргызстана проведет 10 августа против Вьетнама.
Турнир проходит в группе "В" с участием команд Кыргызстана, Вьетнама, Сингапура и Гонконга. Следить за результатами можно на официальном сайте AFC.