Акжол Махмудов не выступит на чемпионате мира по борьбе в Загребе

268  0
- Самуэль Деди Ирие
Двукратный чемпион мира в весовой категории до 77 кг Акжол Махмудов пропустит чемпионат мира по греко-римской борьбе, который пройдет с 13 по 21 сентября 2025 года в Загребе (Хорватия).

Как сообщили в Федерации борьбы Кыргызстана, спортсмен не чувствует себя готовым к выступлению и намерен сосредоточиться на подготовке к Играм исламской солидарности в ноябре.

В 2024 году Махмудов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, стал чемпионом Германии и участвовал в Лиге Поддубного в Алматы. Несмотря на участие в сборах сборной Кыргызстана в Японии, он не смог принять участие в международном турнире в Польше из-за проблем с визой.


URL: https://www.vb.kg/449207
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
