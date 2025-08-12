Акжол Махмудов не выступит на чемпионате мира по борьбе в Загребе

Двукратный чемпион мира в весовой категории до 77 кг Акжол Махмудов пропустит чемпионат мира по греко-римской борьбе, который пройдет с 13 по 21 сентября 2025 года в Загребе (Хорватия).

Как сообщили в Федерации борьбы Кыргызстана, спортсмен не чувствует себя готовым к выступлению и намерен сосредоточиться на подготовке к Играм исламской солидарности в ноябре.

В 2024 году Махмудов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, стал чемпионом Германии и участвовал в Лиге Поддубного в Алматы. Несмотря на участие в сборах сборной Кыргызстана в Японии, он не смог принять участие в международном турнире в Польше из-за проблем с визой.